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ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن

ليلى علوي
ليلى علوي

ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن

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دبي - العربية.نت

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كشفت الفنانة المصرية، ليلى علوي، عن تفاصيل جديدة لا يعرفها الكثيرون عن حياتها الشخصية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لليلى علوي في لقائها مع برنامج "أبلة فاهيتا" الشهير على قناة "أون تي في"، وأبرزها الكشف عن عمرها الحقيقي، وأول أجر تقاضته في بداية مشوارها الفني.

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كما قالت إنها من مواليد عام 1962 (58 عاما)، واسمها بالكامل هو ليلى أحمد علوي علي، وتم اختيار اسم "ليلى علوي" لها في الوسط الفني بسبب تكرار كتابته على كراريس المدرسة.

أما عن أول أجر تقاضته في حياتها المهنية، فكان 75 قرشاً، وذلك مقابل عملها في الإذاعة المصرية.

هذا وشهد اللقاء ظهورا نادرا لنجل النجمة المصرية بالتبني "خالد"، الذي يبلغ من العمر حاليا 19 عاما.

يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي السينمائية هو فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، الذي يشارك في بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داود ومحمد فراج وصابرين، وهو من إخراج يسري نصر الله.

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