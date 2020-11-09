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جديد أزمة زفاف ابن خالد صالح.. العروس ترد على والدها

زفاف هنادي مهنا
زفاف هنادي مهنا

جديد أزمة زفاف ابن خالد صالح.. العروس ترد على والدها

العروس تنهي الجدل.. وجهت دعوة لحمو بيكا و عمر كمال وحسن شاكوكش

متابع الغاء المتابعة

القاهرة- أحمد الريدي

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مازالت توابع أزمة حفل زفاف هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح مستمرة، في ظل غضب واستنكار نقابة الموسيقيين لحضور مطرب المهرجانات حمو بيكا، رغم صدور حكم بالسجن في حقه بعد تعديه على مجلس وأعضاء النقابة.

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فقد تدخل الموسيقار هاني مهنا والد العروس، مؤكداً على عدم دعوته لحمو بيكا أو عمر كمال وكذلك حسن شاكوكش، قائلاً: إن الزفاف شهد حضور ضيوف من نوع خاص، فكيف لي أن يوجه الدعوة لمطربي المهرجانات، بحسب تعبيره.

"لسنا متطفلين"

كلام مهنا أغضب بيكا وشاكوش وكمال، الذين ردوا بدورهم على الموسيقار بأن دعوة وصلتهم من العروس هنادي ابنته نفسها، مؤكدين أنهم ليسوا متطفلين حتى يحضروا فرحاً دون دعوة.

مع والد العروس
مع والد العروس

وفي ظل الجدل الدائر، قررت العروس أن تطل عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتقطع احتفالها بالزفاف، لتنشر فيديو تؤكد من خلاله أنها هي من قامت بتوجيه الدعوة إلى حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش، مشيرة إلى أنها تواصلت مع عمر كمال بشكل مباشر، لكنها فشلت في الوصول إلى بيكا وشاكوش، فوعدها كمال أن يصطحبهما معه إلى حفل الزفاف، كنوع من أنواع المفاجأة للعروس، وهو ما حدث.

"كانوا سبباً بسعادة الجميع"

وكشفت عن أن حضور الثلاثي كان سببا في سعادة الجميع، خاصة وأن لديهم أغاني أحبها الحضور، وبالفعل نجحوا في صنع أجواء رائعة بحفل الزفاف.

زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

إلى ذلك، أوضحت هنادي أنها من أشد المعجبين بالموسيقى التي يقدمها الثلاثي، أما والدها الموسيقار هاني مهنا فلم يكن يعرف بحضور الثلاثي إلى الحفل.

وردت على من يتساءل عن كونها ابنة هاني مهنا وتحب موسيقى المهرجانات، مؤكدة أنها تحب هذه الأغاني بالفعل، وهذا أمر لا يخص أحد.

من جهته، اتفق أحمد خالد صالح مع كل ما قالته زوجته هنادي مهنا، معربا عن احترامه لنقيب الموسيقيين هاني شاكر، إلا أن الأمر مختلف، خاصة وأن الثلاثي حضروا للحفل كمدعوين.

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