تواجه المرض الخبيث في صمت!.. عائلة عبلة كامل غاضبة للغاية

أخبار متسارعة انتشرت خلال الساعات الماضية حول الفنانة المصرية عبلة كامل، أفادت بكونها أصيبت بمرض السرطان، وقررت أن تواجه وحدها المرض الخبيث دون أن تعلن عنه.

ذلك الأمر الذي أصاب محبيها بالحزن، في ظل ابتعاد عبلة كامل عن الشاشة منذ سنوات، واعتزالها الظهور الإعلامي منذ سنوات أطول، حيث ترفض الحديث أو التواصل.

وفور انتشار الأمر وتعبير الجميع عن حزنهم ودعواتهم لعبلة كامل، عبرت العائلة عن غضبها الشديد بسبب ما اعتبرته شائعة سخيفة، رغم نشرها في بعض الوسائل الإعلامية.

وخرج الفنان أحمد كمال الزوج الأسبق لعبلة كامل ووالد ابنتيها، ليكتب قائلا "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة.. وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

ليطمئن الجمهور بشكل كبير، خاصة وأن والد ابنتيها لم يكن ليتحدث إلى أن امتلك المعلومة، ومن بعد الزوج الأسبق جاءت الابنة بدورها لتنفي قصة المرض.

وكتبت زينب كمال قائلة "ماما الحمدلله بخير والكلام اللى منشور ده إشاعات.. شكرا على السؤال.. ربنا يدينا كلنا الصحة"، وهو الأمر الذي أثلج صدور محبي عبلة كاملة.

وفي ظل انقطاع عبلة كامل المتعمد عن وسائل الإعلام، وعدم رغبتها في الحديث إلى الصحافة، باتت الأخبار تنشر عنها دون تأكيد أو نفي.

وهو الأمر الذي حدث مع قصة اعتزالها، التي نشرت قبل أشهر ولم يخرج تأكيد أو نفي من جانب عبلة كامل بحقها، كما أن عدد من زملائها وصناع الأعمال الدرامية فقدوا الفرصة في الوصول إليها بعدما قامت بتغيير رقم الهاتف الخاص بها.