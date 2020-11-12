رداً على مسلسل يروي قصة حياتها.. شيرين تهدد بالقضاء

أصدرت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، الخميس، بياناً رسمياً، هددت فيه باللجوء للقضاء، وذلك بعد تصريحات لمواطنتها الفنانة، مي عمر.

ونفت شيرين عبد الوهاب في البيان شائعات تجسيد سيرتها الذاتية في مسلسل تلفزيوني جديد يحمل اسم "لؤلؤ".

وأكدت "أنها ما زالت في أوّج عطائها الفني"، تاركة أعمالها وأغانيها هي من تتحدث عنها.

وفي ختام بيانها، حذرت شيرين عبد الوهاب صُناع عمل مسلسل "لؤلؤ" من محاولة "الاتجار باسمها تحت أي مسمى"، ولمّحت باللجوء إلى القانون في حال تم "استباحة اسمها للترويج لهذا المسلسل".

مي عمر تجسد الدور

هذا وكانت صحيفة "اليوم السابع"، ذكرت أن مي عمر تجسد شخصية مطربة تدعى "لؤلؤ" تعيش رحلة صعود خلال أحداث المسلسل، وهي فتاة عاشت ظروفاً أسرية واجتماعية صعبة، فتقضي طفولتها في فقر شديد، ثم تكتشف في نفسها أنها تتمتع بصوت عذب، وموهبة كبيرة، فتبدأ تخطو خطواتها الأولى في مجال الفن حتى تتحول إلى واحدة من أهم نجمات الغناء في مصر والوطن العربي.

وأكد مصدر مقرب من العمل لـ "اليوم السابع" أن مسلسل "لؤلؤ" يتناول قصة صعود شيرين عبد الوهاب، ويكشف عن جوانب حياتية للمطربة وكواليس لم يُعلن عنها في وسائل الإعلام.

مسلسل لؤلؤ

وتدور أحداث مسلسل "لؤلؤ" في 40 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد زاهر ونجلاء بدر ونرمين الفقي ومحمد الشرنوبي وإدوارد وهيدي كرم وسلوى عثمان، وهو من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة "سينرجي".

ويأتي نفي شيرين عبد الوهاب لتجسيد مسلسل "لؤلؤ" سيرتها الذاتية بعد نفيها ما أشيع الفترة الأخيرة، حول نشوب خلافات بينها وزوجها المطرب حسام حبيب، بعد سيطرته على أموالها.