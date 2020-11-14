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منشور ظهر 40 دقيقة واختفى.. هل انفصل تامر حسني؟

تامر وزوجته
تامر وزوجته

منشور ظهر 40 دقيقة واختفى.. هل انفصل تامر حسني؟

زوجة الفنان المصري كشفت عن أنها منفصلة عنه منذ فترة

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القاهرة - أحمد الريدي

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خبر صادم تلقاه محبو الفنان المصري، تامر حسني، أوحى باقترابه من الانفصال عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، بطريقة مفاجئة.

فقد طالبت بوسيل عبر حسابها الرسمي في"إنستغرام"، متابعيها بعدم إرسال صور ومقاطع فيديو لزوجها تامر حسني، تظهره بشكل لا يعرب عن احترامه لها.

منشور زوجة تامر
منشور زوجة تامر

"منحضر أوراق الطلاق"

وقالت: "ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجه عشان مش فارقلي أي صور"، لتكشف بعدها عن المفاجأة قائلة "وكمان أحب أعرفكوا إن احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق".

وناشدت الجميع باحترام مشاعرها ومشاعر تامر، متمنية التوفيق للجميع.

إلى ذلك، بقي منشور بسمة مدة 40 دقيقة ثم قامت بحذفه، دون أن توضح الأسباب التي وراء النشر والحذف.

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