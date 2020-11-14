منشور ظهر 40 دقيقة واختفى.. هل انفصل تامر حسني؟

خبر صادم تلقاه محبو الفنان المصري، تامر حسني، أوحى باقترابه من الانفصال عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، بطريقة مفاجئة.

فقد طالبت بوسيل عبر حسابها الرسمي في"إنستغرام"، متابعيها بعدم إرسال صور ومقاطع فيديو لزوجها تامر حسني، تظهره بشكل لا يعرب عن احترامه لها.

"منحضر أوراق الطلاق"

وقالت: "ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجه عشان مش فارقلي أي صور"، لتكشف بعدها عن المفاجأة قائلة "وكمان أحب أعرفكوا إن احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق".

وناشدت الجميع باحترام مشاعرها ومشاعر تامر، متمنية التوفيق للجميع.

إلى ذلك، بقي منشور بسمة مدة 40 دقيقة ثم قامت بحذفه، دون أن توضح الأسباب التي وراء النشر والحذف.