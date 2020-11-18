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"غوغل" يحتفل بذكرى ميلاد أحمد زكي الـ 71

غوغل يحتفل بذكرى ميلاد أحمد زكي

"غوغل" يحتفل بذكرى ميلاد أحمد زكي الـ 71

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دبي - العربية.نت

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يحتفل محرك البحث العالمي "غوغل"، الأربعاء، بذكرى ميلاد أحد أبرز رواد السينما المصرية، الممثل أحمد زكي، في الحادية والسبعين من عمره.

وكان زكي، الملقب بـ"النمر الأسود" بعد دوره الفخري في فيلم ملاكمة عام 1984، من أوائل الممثلين ذوي البشرة السمراء الذين لعبوا أدواراً قيادية في الأفلام المصرية وساعد على تغيير وجه صناعة السينما العربية إلى الأبد.

ولد أحمد زكي في مثل هذا اليوم من عام 1949 في مدينة الزقازيق، على بعد حوالي 50 ميلا شمال العاصمة المصرية القاهرة. تم قبوله لدراسة الفنون المسرحية في القاهرة بناء على موهبته الواضحة في التمثيل، على الرغم من افتقاره إلى شهادة الثانوية العامة التي طلبها المعهد، وتخرج في أوائل السبعينيات.

في بداية مشواره الفني ظهر في عدد من المسرحيات، أبرزها الكوميديا مرحباً وشلبي ومدرسة المشاغبين (مدرسة الغاد)، وهو إنتاج كان بمثابة منصة انطلاق للعديد من الممثلين المصريين البارزين.

فيلم النمر الأسود
فيلم النمر الأسود

كما استمر زكي في التمثيل في أكثر من 60 فيلماً و24 مسرحية خلال مسيرته الفنية التي امتدت على مدى ثلاثة عقود.

ونشر موقع غوغل رسمة رسمها الفنان محمد مصطفى المقيم في القاهرة، وتحمل علامات إلى بعض مساهمات أحمد زكي في السينما المصرية، بما في ذلك قفازات الملاكمة للنمر الأسود (النمر الأسود)، وسرطان البحر الذي يرمز إلى كابوريا، وكاميرا لترمز لفيلم (اضحك تطلع الصورة حلوة)، و4 حيوانات لترمز لفيلم (أربعة في مهمة رسمية).

فيلم كابوريا
فيلم كابوريا

هذا وكان زكي معروفاً بالأفلام التي تطرقت إلى القضايا الاجتماعية والسياسية، وحصل على إشادة لتصويره الدقيق لشخصيات تاريخية معقدة. طالب من طريقة التمثيل الشهيرة للممثل والمعلم الروسي كونستانتين ستانيسلافسكي، زكي ملتزم بعمق بشخصياته، ويدرس كل جانب من جوانب حياتهم وعلم النفس لصياغة أدائه.

وتكريماً لإنجازاته السينمائية التحويلية، تم تكريم زكي بجائزة مصر المرموقة لجدة الفنون.

من فيلم أربعة في مهمة رسمية
من فيلم أربعة في مهمة رسمية
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