وفاة الملحن طارق عاكف.. وهكذا نعاه الفنانون والموسيقيون

توفى الملحن والموزع الموسيقي المصري "طارق عاكف" اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ 60 عاماً. وقد نعاه العديد من الفنانين والموسيقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر بعضهم صور تجمعهم به، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

وكتب الفنان عبدالمجيد عبدالله: "رحمة الله عليك يا ⁧‫#طارق_عاكف‬⁩ حبيب الكل، تعازينا لعائلة الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون"، وشاركه بالنعي راشد الفارس، وتركي آل الشيخ، كما نعته الفنانات أحلام وأنغام وديانا حداد عبر صفحاتهم على تويتر .

رفيق الدرب ..

صديق وشريك البدايات والنجاحات

مشوار طويل وعشرة سنين ....

الله يرحمك ويغفر لك#طارق_عاكف

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/6lYjMCqBbh — عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) November 23, 2020

"رفيق الدرب"

إلى ذلك، كتب الفنان عبدالله الرويشد: رفيق الدرب، صديق وشريك البدايات والنجاحات، مشوار طويل وعشرة سنين.. الله يرحمك ويغفر لك #طارق_عاكف‬⁩.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

في حين قال الملحن مشعل العروج "فقدتُ اليوم أخ وصديق ومعلم ونجم كبير في مشواري وفي عالم الموسيقى، رحل وترك ارثاً تتعلم منه الاجيال، رحم الله الموسيقار طارق عاكف واسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله."

يذكر أن طارق عاكف، الذي صنع مجد الأغنية المعاصرة، وكان من قادة مرحلة التسعينات الموسيقية وصانع التغيير خليجيآ وعربيآ وصاحب ارشيف فني غني بالتوزيع والموسيقى، من موالد نوفمبر عام 1960.

وهو ملحن وموزع موسيقي وقائد أوركسترا وعازف أورغ محترف. ويمتلك استوديو "صوت الحب".

وخلال مسيرته الفنية، تعاون مع عدد كبير من الفنانين العرب، مثل محمد عبده وراغب علامة ووردة الجزائرية وطلال مداح ورابح صقر وغيرهم.