  • مباشر
اللغة

وفاة الملحن طارق عاكف.. وهكذا نعاه الفنانون والموسيقيون

عاكف
عاكف

وفاة الملحن طارق عاكف.. وهكذا نعاه الفنانون والموسيقيون

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

توفى الملحن والموزع الموسيقي المصري "طارق عاكف" اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ 60 عاماً. وقد نعاه العديد من الفنانين والموسيقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر بعضهم صور تجمعهم به، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

وكتب الفنان عبدالمجيد عبدالله: "رحمة الله عليك يا ⁧‫#طارق_عاكف‬⁩ حبيب الكل، تعازينا لعائلة الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون"، وشاركه بالنعي راشد الفارس، وتركي آل الشيخ، كما نعته الفنانات أحلام وأنغام وديانا حداد عبر صفحاتهم على تويتر .

"رفيق الدرب"

إلى ذلك، كتب الفنان عبدالله الرويشد: رفيق الدرب، صديق وشريك البدايات والنجاحات، مشوار طويل وعشرة سنين.. الله يرحمك ويغفر لك #طارق_عاكف‬⁩.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

في حين قال الملحن مشعل العروج "فقدتُ اليوم أخ وصديق ومعلم ونجم كبير في مشواري وفي عالم الموسيقى، رحل وترك ارثاً تتعلم منه الاجيال، رحم الله الموسيقار طارق عاكف واسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله."

يذكر أن طارق عاكف، الذي صنع مجد الأغنية المعاصرة، وكان من قادة مرحلة التسعينات الموسيقية وصانع التغيير خليجيآ وعربيآ وصاحب ارشيف فني غني بالتوزيع والموسيقى، من موالد نوفمبر عام 1960.

وهو ملحن وموزع موسيقي وقائد أوركسترا وعازف أورغ محترف. ويمتلك استوديو "صوت الحب".

وخلال مسيرته الفنية، تعاون مع عدد كبير من الفنانين العرب، مثل محمد عبده وراغب علامة ووردة الجزائرية وطلال مداح ورابح صقر وغيرهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

طبيبة لبنانية عملت على لقاح موديرنا: شتاء صعب ولكن..! طبيبة لبنانية عملت على لقاح موديرنا: شتاء صعب ولكن..!
بيل غيتس يحبط العالم.. بيل غيتس يحبط العالم.. "جائحة أخرى قريبا جداً"

الأكثر قراءة

تصريح محبط من الصحة العالمية: موجة ثالثة قاتلة في 2021 تصريح محبط من الصحة العالمية: موجة ثالثة قاتلة في 2021
معلومات عن طائرة نقلها الجيش الأميركي إلى الشرق الأوسط معلومات عن طائرة نقلها الجيش الأميركي إلى الشرق الأوسط
في سوريا.. طبقة أفرزتها الحرب تعيش في كوكب آخر! في سوريا.. طبقة أفرزتها الحرب تعيش في كوكب آخر!
صورة مسؤول سوداني تثير التساؤلات.. ما هدف نشرها؟ صورة مسؤول سوداني تثير التساؤلات.. ما هدف نشرها؟
بيل غيتس يحبط العالم.. بيل غيتس يحبط العالم.. "جائحة أخرى قريبا جداً"
يشوه الفيروس..  ضوء أخضر لعلاج ضد كورونا تناوله ترمب! يشوه الفيروس..  ضوء أخضر لعلاج ضد كورونا تناوله ترمب!

قبل أن تذهب

قمة العشرين تبحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي
قمة العشرين تبحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي

اكتشف المزيد