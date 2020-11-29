مصطفى خاطر للعربية.نت: تمردت على الكوميديا في "الصندوق الأسود"

نشاط فني كبير يعيشه الفنان الشاب، مصطفى خاطر، ما بين أعمال سينمائية وتلفزيونية وتحضيرات مسرحية.

وبعد نجاح كبير في المسرح والدراما يركز خطواته حاليا في السينما ويُعرض له في الوقت الراهن فيلم "الصندوق الأسود" مع النجمة منى زكي، كما يشارك في فيلم "مطبعة هرم" مع المخرج سامح عبدالعزيز والنجوم خالد الصاوي وحمدي ميرغني وبيومي فؤاد وصبري فواز.

وفي حوار مع "العربية.نت"، تحدث خاطر عن مشروعاته الفنية الجديدة وأدوراه المختلفة.

*حدثنا في البداية عن فيلم "الصندوق الأسود" وتفاصيل العمل وظروف عرضه؟

**فيلم "الصندوق الأسود" معروض حاليا فى دور العرض، وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، ونسبة حضور 50%، وأظهر من خلال العمل بشكل مختلف عما شاهده جمهور من قبل وأبتعد عن اللون الكوميدي، فالفيلم عمل إثارة ورعب، وخارج الإطار الكوميدي الذي اعتاد الناس على مشاهدتي من خلاله، وأقوم بدور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة، حيث أشكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج لأقتحم منزل "ياسمين"، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطنا في مطاردة عنيفة تهدد حياة "ياسمين" وتعرض سلامة جنينها للخطر. ويلعب بطولة العمل كل من منى زكي ومحمد فراج ومن إخراج محمود كامل.

*ما الذي حفزك على المشاركة منذ البداية في فيلم "الصندوق الأسود"؟

**الفيلم به الكثير من العوامل التي شجعتني منذ البداية على الموافقة بدون أي تفكير، وأولها أنه بعيد عن الكوميديا ومتواجد به كوكبة كبيرة من النجوم، والشخصية التي ألعبها مختلفة ولم أقدمها من قبل، وحينما جاءني السيناريو اطلعت عليه أختي قبل مني، ونصحتني أن أقبل الفيلم لأنه مختلف.

ولأول مرة أجسد شخصية حرامي، ولكن ليس بالمعنى المعروف، فالشخصية تجبر على أشياء تفعلها وبذلت مجهودا كبيرا حتى تخرج للجمهور بالشكل المطلوب. ووجدت الشخصية مكتوبة بشكل جيد، ولا تحتاج لأي تعديل، فالتزمت تماما بكل المكتوب وجسدته كما هو، وأعجبت به منذ اللحظة الأولى.

*حدثنا عن كواليس العمل خاصة مع الفنانة منى زكي؟

**العمل ككل كان تجربة رائعة في كل شيء وأنا فخور جدا بالعمل مع الفنانة منى زكي، فهذه هي المرة الأولى التي أقف فيها أمامها، وهي فنانة كبيرة ومحترفة وبسيطة جدا في التعامل، وكنت أتمنى أن يجمعني بها مشاهد كثيرة، وقدمت لي العديد من النصائح، وأيضا أحببت العمل مع الفنان محمد فراج، فهو شخص رائع وفنان موهوب.

*ألم تقلق من عرض الفيلم في ظل أزمة كورونا؟

**لا لم أقلق لأن هناك تجارب فنية حققت نجاحا في السينما في وقت كورونا حيث لابد أن نتعايش، وغرفة صناعة السينما تنظم الموضوع بشكل جيد، ويعرفون جيدا ما يفعلونه، وأعتقد أن الإيرادات التي حققها الفيلم جيدة حتى الآن رغم كل المشاكل التي سببها فيروس كورونا.

*هل تحب المشاركة في أعمال سينمائية أم درامية؟

**أحب الدراما ولكن السينما عشق، وهى تاريخ الفنان، لذلك أحب أن أقدم الكثير من الأعمال السينمائية، لأنها من تعيش في ذاكرة الجمهور.

*أنت ممثل كوميدي في الأساس فهل خفت من حصرك في الأدوار الكوميدية فقط؟

**أنا أحب الكوميديا، ولكن أنا ممثل أحب أن أقدم كل الألوان، ويراني الجمهور بأكثر من شكل لأبرز مواهبي الفنية، وأنا الآن أسعى للجمع بين كل الألوان، وأظن أنني استطعت أن أضع خطواتي الأولى على هذا الطريق.

*كيف ترى اتجاه عدد من صناع المسلسلات والأفلام لعرض أعمالهم على المنصات الإلكترونية؟

**المنصات الإلكترونية أصبحت جزءا مهما من حياتنا، وهى مستقبل الصناعة، وتتوسع بشكل كبير الآن، ووصلت إلى كل البيوت، وتساعدنا لأن نعمل أكثر وننشط الصناعة، وأفضل الأعمال العالمية أصبحت تعرض عليها.

*حدثنا عن مشاركتك في فيلم "العارف" مع الفنان أحمد عز وأحمد فهمي؟

**أنا سعيد جدا بتلك التجربة فهي مميزة جدا ومختلفة والتصوير كان رائعا، وتميزت التجربة بوجود حشد كبير من النجوم خصوصا بطل العمل النجم الكبير أحمد عز بها، فهو فنان مميز وموهوب، ومحب لكل من حوله، ولم أتردد في قبول العمل لحظة واحدة، فبمجرد أن عرضوا على العمل وافقت على الفور.

*وماذا عن أحدث أفلامك "ثانية واحدة"؟

*الفيلم أشارك فيه مع الفنانة دينا الشربيني وقد أحببت العمل معها كثيرا، كما أن الفيلم أظهر من خلاله بشكل جديد تماما عما اعتاد الجمهور أن يراني به، وأتوقع أن نقدم عملا قويا أنا ودينا، إلى جانب هذا إنني أحب أن أخوض تجارب بعيدة عن الكوميديا وأنوع في أعمالي.

*تشارك أيضا في فيلم "أشباح أوروبا" فماذا عنه؟

**الفيلم بطولة النجمة هيفاء وهبي وأروى جودة وأحمد الفيشاوي وهو عمل مميز جدا، لكن لا أعرف حتى الآن موعد عرضه، فهو مرهون تقريبا بحل الخلافات بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري منتج الفيلم.