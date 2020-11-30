  • مباشر
اللغة

بعد مطالبات بالاعتذار عن الترشيح.. هذا الفيلم يمثل مصر بالأوسكار

ملصق الفيلم
ملصق الفيلم

بعد مطالبات بالاعتذار عن الترشيح.. هذا الفيلم يمثل مصر بالأوسكار

متابع الغاء المتابعة

القاهرة- أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

بشكل رسمي وقع اختيار اللجنة المشكلة بقرار من نقابة المهن السينمائية، على فيلم "لما بنتولد" من أجل تمثيل مصر والمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

في مهمة كانت الأصعب، خاصة أنه لابد من اختيار فيلم من بين الأعمال التي عرضت تجاريا في الفترة من بداية أكتوبر العام الماضي وحتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.

مصر تنافس على الأوسكار بهذا الفيلم ثقافة وفن مصر تنافس على الأوسكار بهذا الفيلم
مصر.. فيلم ثقافة وفن مصر.. فيلم "يوم الدين" ينافس على جائزة الأوسكار

جاءت صعوبة المهمة بسبب مداولات اللجنة وحالة الانقسام التي حدثت بين مطالبين بالاعتذار عن ترشيح فيلم هذا العام، بسبب عدم وجود أفلام قوية تليق بسمعة مصر الفنية، خاصة أن جائحة كورونا تسببت في عدم عرض عدد كبير من الأعمال، وإحجام المنتجين عن طرح أعمالهم.

إلا أن التصويت أسفرت نتيجته عن اختيار 17 عضوا عدم التقدم بفيلم للأوسكار هذا العام، فيما رأى 21 عضوا آخر ضرورة المشاركة في الحدث.

وبعد الاستقرار على ترشيح فيلم، انقسمت أصوات الـ 21 عضو إلى 13 عضوا صوتوا لصالح فيلم "لما بنتولد"، فيما اختار 8 أعضاء فيلم "صندوق الدنيا"، ليصبح فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت هو ممثل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية.

ومع اختيار اللجنة للفيلم، طالب الأعضاء القائمون على صناعة السينما سرعة التدخل من أجل إنقاذ السينما من عثرتها الحالية بكل الطرق والوسائل الممكنة.

فيلم "لما بنتولد" الذي يشارك في بطولته أمير عيد وابتهال الصريطي وعمرو عابد، يتناول قصة ثلاث شخصيات مختلفة تتقاطع طرقهم بطريقة ما خلال الأحداث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بسبب وفد دبلوماسي سيئ.. تحالف ستالين مع هتلر بسبب وفد دبلوماسي سيئ.. تحالف ستالين مع هتلر
لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا

الأكثر قراءة

هل فعلاً قتل ملتقط السيلفي مع جثة الأسطورة مارادونا؟ هل فعلاً قتل ملتقط السيلفي مع جثة الأسطورة مارادونا؟
بعد تهديد ووعيد.. استسلام ابن خال بشار الأسد بعد تهديد ووعيد.. استسلام ابن خال بشار الأسد
العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد
جرحوا ساقه تمهيداً لتحنيطه.. فاستيقظ صارخا من شدة الألم جرحوا ساقه تمهيداً لتحنيطه.. فاستيقظ صارخا من شدة الألم
إصابة بايدن بكسر في القدم.. وترمب يتمنى له الشفاء العاجل إصابة بايدن بكسر في القدم.. وترمب يتمنى له الشفاء العاجل
فاوتشي يحذر: استعدوا لـ فاوتشي يحذر: استعدوا لـ"طفرة كبيرة" في إصابات كورونا

قبل أن تذهب

هكذا جرت عملية اغتيال العالم النووي الإيراني
هكذا جرت عملية اغتيال العالم النووي الإيراني

اكتشف المزيد