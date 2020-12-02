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صورة ملأت مواقع التواصل تعيد فناناً مصرياً إلى الأضواء

صورة الفتاة مع محمد عبد الحليم

صورة ملأت مواقع التواصل تعيد فناناً مصرياً إلى الأضواء

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القاهرة - أحمد الريدي

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تعرض الفنان المصري، محمد عبد الحليم، لموقف صادم بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة حديثة له خلال الساعات الماضية.

فقد نشرت إحدى الفتيات صورة لها مع عبد الحليم، الذي قدم على مدار مسيرته المستمرة أكثر من 300 عمل فني، وألحقت بالصورة حديثاً دار بينها وبين الفنان، حول حالته المادية وطلبه العمل حيث أكد أنه بات بدون عمل في الوقت الحالي، بعد تجاهل المنتجين له ويشكو التجاهل، وأصبح في حالة صعبة للغاية.

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وأثار هذا الحديث تعاطف الجميع، وخرجت مطالبات لنقابة الممثلين بضرورة الاهتمام بأعضائها وعدم تركهم عرضة لمثل هذه المواقف.

إلا أن ما حدث قوبل بردة فعل غير متوقعة من عبد الحليم وعائلته، بعدما خرج مستنكراً ما حدث، وتحريف الفتاة لحديثه، خاصة أنه أخبرها بكونه يعيش في المنطقة، ويهوى دائماً الخروج والجلوس من أجل استنشاق الهواء.

إلى ذلك أكد عبد الحليم، الذي انطلقت مسيرته الفنية نهاية سبعينيات القرن الماضي حينما اختاره المخرج عبد الرحمن الخميسي للمشاركة في فيلم "زهرة البنفسج"، على أنه يشارك في مسلسل تلفزيوني يعرض في شهر رمضان المقبل، فكيف يجلس لـ"تسول العمل"، معرباً عن غضبه بسبب تحريف الفتاة لحديثه.

غير أنه لفت إلى أنه بعد هذه الضجة تلقى عرضاً من أجل المشاركة في مسلسل جديد. وأوضح الفنان الذي كانت له مشاركة مؤثرة في مسلسل "شيخ العرب همام" و"دموع في عيون وقحه" أنه تلقى اتصالاً من نقيب الممثلين للاطمئنان على حالته، كما زاره عضو مجلس النقابة في منزله.

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