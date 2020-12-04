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"معا شيء جميل".. أغنية فريدة أطلقها موسيقيون من 197 دولة

أعضاء أوركسترا الأرض

"معا شيء جميل".. أغنية فريدة أطلقها موسيقيون من 197 دولة

للمرة الأولى في تاريخ الغناء.. موسيقيون من كل دول العالم يشكلون "أوركسترا الأرض" ويسجلون الأغنية في مواقع مختلفة حول العالم

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لندن - رويترز

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للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى، كون 197 موسيقيا -واحد من كل بلد- أوركسترا، على أمل تجسيد كيف يمكن للناس تجاوز الحدود المادية والثقافية ليلتقوا معا.

أوركسترا الأرض
أوركسترا الأرض

وصدرت اليوم الجمعة أغنية "معا شيء جميل" التي أداها "أوركسترا الأرض" والتي سُجلت في مواقع مختلفة ثم جرى مزجها معا، كما صدر فيلم وثائقي يروي قصص بعض الموسيقيين.

وقالت أولغا انكي، عضو الأوركسترا من الكاميرون، إنها رأت المشروع الذي استغرق إعداده 3 سنوات، وكأن "العالم كله يدا بيد".

وفي مايو 2019، التقى 57 من أعضاء الأوركسترا في استديوهات آبي رود في لندن من أجل الترتيب للأغنية.

وأشرف على المشروع الملحن جورج فينتون، الحائز على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، لكن كثيرا من الموسيقيين ارتجلوا حول ألحانه وأفكاره، ليمزجوا أنماطا موسيقية مختلفة ويستعينوا بأدوات تخص بلدانهم.

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