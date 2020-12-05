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هل تجاهل مهرجان القاهرة محمود ياسين؟.. غضب وتبرير

Egyptian actor Mahmoud Yassin, an Ambassador Against Hunger for the World Food Programme (WFP), attends a news conference in Sanaa February 8, 2007. REUTERS/Khaled Abdullah (YEMEN)
الفنان الراحل محمود ياسين

هل تجاهل مهرجان القاهرة محمود ياسين؟.. غضب وتبرير

البعض توقّع لفتة خاصة من المهرجان إلى الفنان الراحل على هامش حفل الافتتاح في ظل ما يمثله محمود ياسين من قيمة فنية كبرى

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القاهرة - أحمد الريدي

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قبل أقل من شهرين رحل عن الدنيا الفنان المصري محمود ياسين، بعد مسيرة فنية حافلة قدم فيها الكثير مع الأعمال لجمهوره في مصر والوطن العربي.

البعض توقّع لفتة خاصة من مهرجان القاهرة السينمائي إلى الفنان الراحل على هامش حفل الافتتاح، في ظل ما يمثله محمود ياسين من قيمة فنية كبرى.

من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

إلا أن هذا الأمر لم يحدث، ما جعل عدد من محبي الفنان الراحل يعبرون عن استنكارهم، معتبرين أنه "تم تجاهل" محمود ياسين بشكّل متعمّد تعمد من قبل إدارة المهرجان.

وقد تفاعلت عائلة ياسين مع الأمر، حيث نشرت زوجته الفنانة المعتزلة شهيرة بعض من منشورات محبيه على مواقع التواصل التي تستنكر ما حدث، وعلّقت عليها كاتبةً: "والله أنا ولا اهتميت.. بس جمهوره اهتم وهو الأهم".

ودخلت الفنانة رانيا محمود ياسين على الخط، بعدما أعادت نشر تلك المطالبات، وعلّقت عليها كاتبةً: "احنا ولا فارق معانا التكريم ده"، مؤكدةً أن والدها كُرِّم مرتين في السابق من قبل المهرجان.

تكريم محمود ياسين في مهرجان للسينما بالقاهرة في 2008
تكريم محمود ياسين في مهرجان للسينما بالقاهرة في 2008
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كما وجّهت الشكر إلى الجمهور الذي عبّر عن امتعاضه من موقف المهرجان الذي لم يكرم الراحل في دورة هذا العام ولم يقف دقيقة حداد على رحيله. ورأت رانيا محمود ياسين أن "تكريم محمود ياسين هو شرف لأي مهرجان".

القائمون على مهرجان القاهرة وجدوا أنفسهم في ورطة، لذلك قرر محمد حفظي رئيس المهرجان تبرير الأمر على هامش إحدى الفعاليات، مؤكداً أن عدم تكريم الراحل "لم يكن أمراً مقصوداً، ولا يوجد أي تجاهل" للفنان من قبل إدارة المهرجان.

وأوضح أن القائمين على المهرجان لم قوموا بتكريم الفنانين الراحلين "حتى لا يقعوا في فخ التكرار، بعدما حدث هذا الأمر في دورة مهرجان الجونة السينمائي"، مشيراً إلى احتمال إقامة احتفال خاص بمحمود ياسين على هامش المهرجان أو في حفل الختام، "خاصة وأن المهرجان لا يقتصر على حفل الافتتاح فقط"، حسب حفظي.

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