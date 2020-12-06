منى زكي تكشف اسم الشخص الذي رشحها لدور جيهان السادات

اعتبرت الفنانة المصرية منى زكي، أن سيطرة الفنانين الرجال على البطولة المطلقة في الأعمال السينمائية ظلمت فنانات جيلها على مدار العقدين الماضيين.

إلى ذلك، قالت خلال ندوة تكريمها في الدورة الـ42 بمهرجان القاهرة السينمائي إن الأفلام الثلاثة التي قدمتها مع الفنان الراحل أحمد زكي من أبرز الأعمال في مسيرتها الفنية، كاشفة النقاب عن إصرار أحمد زكي على تقديمها لشخصية جيهان السادات في فيلم "أيام السادات"، رغم رفضها من قبل المخرج محمد خان في بداية الأمر.

وأعربت منى زكي عن سعادتها الكبيرة لتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي العريق، ومنحها جائزة تحمل اسم الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة.

وأعلنت عن رغبتها في تقديم المزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة: "أرغب في تقديم الكثير من الأعمال فلم أعد منى زكي التي كانت تنتظر الأعمال، لكن أنا من سيبحث عنها فقد أصبحت أراقب تفاصيل الجميع وسأكون أكثر نشاطاً".

ووصفت فنانات جيلها بـ "المحاربات" اللاتي يخضن معركة لتغيير الأدوار التي حصرهم المنتجون فيها، بعد سيطرة الفنانين الرجال على البطولات المطلقة، خلال العقدين الماضيين، عكس ما كان يحدث في فترة الزمن الجميل حيث كانت تتصدر الفنانات أفيش وبطولات الأفلام.