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إصابة الفنانة المصرية صابرين بفيروس كورونا

صابرين
صابرين

إصابة الفنانة المصرية صابرين بفيروس كورونا

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دبي - العربية.نت

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يواصل فيروس كورونا تمدده بين الفنانين المصريين حيث تأكدت إصابة الفنانة صابرين بالفيروس حسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

إلى ذلك، أعلنت صابرين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كانت صابرين أعلنت قبل يومين، إصابة شقيقها وزوجته بفيروس كورونا.

وشاركت صابرين منذ أيام في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42.

كانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس الأحد تسجيل 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 118432 و21 حالة وفاة ليرتفع المجمل إلى 6771.

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