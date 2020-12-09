  • مباشر
اللغة

وفاة مؤلف "الرجل المستحيل" إثر أزمة قلبية

نبيل فاروق

وفاة مؤلف "الرجل المستحيل" إثر أزمة قلبية

نبيل فاروق الذي ولد في عام 1956 واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، قدم العديد من القصص والروايات التي قدمت في شكل كتب جيب

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني والثقافي في مصر، برحيل الروائي الدكتور نبيل فاروق، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، اليوم الأربعاء.

وأعلنت الأمر ابنته ريهام التي أكدت أن والدها الدكتور نبيل فاروق، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة توفي على إثرها، على أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بعد ظهر الخميس.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة في مدينة الرحاب، على أن يتم دفن الجثمان بمقابر العائلة في منطقة "الروبيكي" بطريق الإسماعيلية، دون تحديد موعد للعزاء.

كاميرا الأخيرة كاميرا "العربية" تستكشف أكبر فيلا عائمة في العالم

نبيل فاروق الذي ولد في عام 1956 واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، قدم العديد من القصص والروايات التي قدمت في شكل كتب جيب، ومن أشهر السلاسل التي قدمها سلسلة "الرجل المستحيل" ، و"ملف المستقبل".

نبيل فاروق تخرج في كلية الطب ومارس عمله كطبيب محترف، إلا أنه بعد زواجه ونجاح سلسلتي "رجل المستحيل" و"ملف المستقبل"، قرر اعتزال الطب بشكل نهائي والتفرغ للكتابة.

وقدم الراحل مسلسل "العميل 1001" الذي لعب بطولته مصطفى شعبان ودار في إطار جاسوسي، كما كانت هناك نية لتحويل سلسلة "الرجل المستحيل" إلى عمل فني، إلا أن المشروع لم ير النور حتى وفاة المؤلف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

شاهد.. مقاطع ترويجية مسربة لهواتف ‏S21‎‏ من سامسونغ شاهد.. مقاطع ترويجية مسربة لهواتف ‏S21‎‏ من سامسونغ
حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس

الأكثر قراءة

طهران تورط دمشق.. طهران تورط دمشق.. "عليكم مواجهة إسرائيل في الجولان"
السيسي: يجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية السيسي: يجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية
مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي
مستشار بايدن للأمن القومي: سنعود للاتفاق النووي مع إيران مستشار بايدن للأمن القومي: سنعود للاتفاق النووي مع إيران
آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول
مسؤول إيراني: اعتقال بعض المشاركين في قتل فخري زاده مسؤول إيراني: اعتقال بعض المشاركين في قتل فخري زاده

قبل أن تذهب

بايدن: العودة إلى الاتفاق النووي السابق مع إيران صعبة
بايدن: العودة إلى الاتفاق النووي السابق مع إيران صعبة

اكتشف المزيد