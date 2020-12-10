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جديد الفنانة المصرية قاتلة زوجها.. إلى الجنايات

عبير بيبرس
عبير بيبرس

جديد الفنانة المصرية قاتلة زوجها.. إلى الجنايات

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دبي - العربية.نت

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بعد نحو عام من التجديد الاحتياطي للممثلة المصرية عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها، قررت النيابة العامة إحالتها لمحكمة الجنايات.

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تعود تفاصيل القضية حين تلقت الأجهزة الأمنية في بداية 2020 بلاغا من والد المجني عليه يفيد بوفاة نجله "عمرو س س ع" ( 42 عاما) صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله الممثلة عبير وهبة نجيب زكي الشهيرة بعبير بيبرس (35 عاما) بقتله.

إلى ذلك، اعترفت المتهمة عبير بيبرس، في التحقيقات، بأنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بعد أن صفعها على وجهها، ففقدت أعصابها وأمسكت قطعة زجاج، ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض ومات على الفور.

وأكدت الفنانة المصرية أنها قتلته متعمدة، واعترفت للنيابة بذلك، خاصة أنها كانت تريد التخلص منه بسبب إهانته لها أمام الناس والمعاملة غير الإنسانية، وأوضحت بيبرس أنها وجهت له 3 طعنات.

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