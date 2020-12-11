سؤال "عكّر" زواج درة.. فهل هي زوجة ثانية؟

انتقلت أصداء زواج الفنانة التونسية درة من قاعات الزفاف إلى مجادلات وسائل التواصل الاجتماعي في مصر وتونس بعد ارتباطها بالمهندس المصري هاني سعد، الذي تردد أنه متزوج ولديه أطفال من زوجته الأولى، مما أثار ردود فعل عنيفة وانتقادات. وانتشرت تعليقات كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل، لا سيما من قبل نساء هاجمن الفنانة متهمات إياها بـ"سرقة" زوج من امرأة أخرى هي أم أبنائه الثلاثة.

وفي جديد القصة، كشف مقدم برنامج "60 دقيقة"، الذي يبث على إذاعة "موزاييك" التونسية، أنه رأى عقد زواج درة على سعد، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة عليه من الخارجية التونسية.

كما أكد مقدم البرنامج، خلال اتصال هاتفي مع درة، أنه "رأى عقد الزواج"، لافتاً إلى "أنه تمت الموافقة عليه من الخارجية التونسية ما يعني أنها ليست زوجة ثانية"، مشدداً: "أُثبت أن الحالة الاجتماعية لزوجها هي أنه مطلق".

يذكر أن درة احتفلت مؤخراً بزفافها على المهندس المعماري هاني سعد في الجونة، وحضر الحفل عدد من الفنانين.

إلى ذلك عرض مؤخراً لدرة الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، بعنوان "أول السطر" من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، وشارك في البطولة عمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر.

ولفتت الأنظار أثناء ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي برفقة زوجها على هامش العرض الخاص لفيلم "عنها". ويعتبر هذا الظهور الأول لهما في مناسبة عامة بعد حفل زفافهما.