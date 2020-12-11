  • مباشر
اللغة

هيفاء وهبي: الدراما المصرية زادت خبرتي في التمثيل

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي: الدراما المصرية زادت خبرتي في التمثيل

الفنانة اللبنانية أكدت أنها تدرس قراراً مهماً بشأن المشاركة في عمل رمضاني كبير

متابع الغاء المتابعة

بيروت - فاطمة قنيبر

نشر في: آخر تحديث:

في تصريحات مثيرة للاهتمام، أكدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن الدراما المصرية زادت خبرتها في التمثيل وضاعفت شعبيتها من خلال أعمال وأدوار تمثيلية تعاونت فيها مع أهم المخرجين، مما زاد خبرتها في التمثيل.

وتحدثت وهبي لـ"العربية.نت" عن آخر أعمالها، حيث قالت إن "شخصية رانيا التي جسدتها في المسلسل الأخير "أسود فاتح" أتعبتني. فهي تواجه ظروفاً صعبة وتضطر إلى تغيير شخصيتها من المرأة المحبة إلى المرأة الحديدية الصلبة، وترفض الاستسلام"، مضيفة: "يسعدني أن الجهود التي بُذلت في هذا العمل قد نالت إشادات من الجمهور العربي".

خبر سار لمستخدمي سناب شات.. ميزة من تويتر قد تهمكم! تكنولوجيا خبر سار لمستخدمي سناب شات.. ميزة من تويتر قد تهمكم!

كما ذكرت أن "شخصية رانيا هادئة وعنيدة في الوقت ذاته، وهي أمور مشتركة بيننا".

إلى ذلك اعتبرت وهبي أن "الدراما المصرية زادت خبرتي في التمثيل وبلا شك ضاعفت شعبيتي وإعجاب الناس بي. لقد لمست محبة الشعب المصري الكبيرة لي منذ البداية وأصبحوا ينتظرون أعمالي الدرامية سنوياً. أتمنى أن أكون قد أضفت بصمتي المختلفة في الدراما المصرية، لكن يبقى الحكم الأول والأخير للجمهور".

وعند سؤالها عن أي أعمال حالية، فأكدت أنها تدرس قراراً مهماً بشأن المشاركة في عمل رمضاني كبير.

كما أشارت إلى أنها "منشغلة هذه الفترة بتسجيل عدد من الأغنيات الجديدة استعداداً لإطلاق ألبومي الغنائي الجديد في الوقت المناسب، وهذا الخبر أسعد جمهوري كثيراً".

أما عن اللقب الأهم لها، فأوضحت وهبي أن "الغناء كما التمثيل أصبحا جزءاً من هويتي الفنية، فشغفي بتقديم الأعمال الغنائية والتمثيلية كبير جداً، لكن في المقابل لا تعنيني الألقاب بقدر ما يعنيني أن تحظى أعمالي التي أقدمها بإعجاب الجمهور، ولو أن الغناء يستحوذ وبشكل كبير على شخصيتي الفنية".

وحول ما إن فكرت في مغادرة لبنان في ظل الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد، شددت على أنه "رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، ورغم انفجار المرفأ الذي صدم العالم وكان كبيراً وصعباً علينا كلبنانيين، فقد بقيت فكرة الهجرة أو مغادرة لبنان غير واردة عندي في الوقت الراهن، ولن أتخلى عن بلدي في هذا الوقت الصعب والدقيق، على أمل أن تحمل الأيام المقبلة الخير والطمأنينة لكل الشعب اللبناني، فهو شعب قوي ولا يعرف اليأس أو الاستسلام".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خبر سار لمستخدمي سناب شات.. ميزة من تويتر قد تهمكم! خبر سار لمستخدمي سناب شات.. ميزة من تويتر قد تهمكم!
بعد بعد "الهيبة".. عادل كرم يهدد تيم حسن ويشعل تويتر

الأكثر قراءة

رسمياً.. ابنة عم بشار الأسد بمنصب هام في سوريا رسمياً.. ابنة عم بشار الأسد بمنصب هام في سوريا
شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر  شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر 
بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء! بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء!
خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل
اعتباراً من اليوم.. واشنطن تعترف بسيادة الرباط على الصحراء اعتباراً من اليوم.. واشنطن تعترف بسيادة الرباط على الصحراء
رداً على أي هجوم محتمل.. الجيش الأميركي بحالة تأهب قصوى رداً على أي هجوم محتمل.. الجيش الأميركي بحالة تأهب قصوى

قبل أن تذهب

اتفاق الرياض.. حكومة يمنية جديدة من 24 وزيراً
اتفاق الرياض.. حكومة يمنية جديدة من 24 وزيراً

اكتشف المزيد