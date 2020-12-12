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هل عادت أصالة لزوجها الأسبق؟.. صورة تثير شكوكاً

أصالة
أصالة

هل عادت أصالة لزوجها الأسبق؟.. صورة تثير شكوكاً

بعد انفصالها النهائي عن طارق العريان.. صورة تجمع أصالة بزوجها الأول أيمن الذهبي

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دبي - العربية.نت

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عبر صورة نشرتها في حسابها على إنستغرام، كشفت ابنة الفنانة السورية، أصالة نصري، شام، عن لقاء جمع أخيراً بين والدتها ووالدها، رجل الأعمال، أيمن الذهبي.

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وشاركت شام الذهبي، الجمعة، صورة من لقاء والدتها أصالة نصري بزوجها الأول، أيمن الذهبي، وهي وأشقاؤها الأربعة بصحبتهما.

وعلقت الذهبي على الصورة، قائلة: "العائلة هي كل شيء".

وحازت الصورة التي شاركتها ابنة أصالة على إشادة واسعة من متابعيها، وكذلك من المشاهير.

فيما تكهن البعض بأن الفنانة السورية وزوجها الأول عادا إلى بعضهما من جديد، دون أي نفي أو تأكيد من أصحابها.

يشار إلى أن أصالة نصري كانت أعلنت، في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاماً.

وشاركت أصالة صورة مع "العريان" عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، علقت عليها قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائياً عن والد أبنائي آدم وعلي".

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