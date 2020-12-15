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هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني

عمرو دياب ودينا الشربيني

هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني

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دبي - العربية.نت

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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام بمقاطع فيديو، قال عنها بعض رواد مواقع التواصل إنها ترصد سخرية المطرب المصري الشهير عمرو دياب، من دينا الشربيني، خلال حفلات غنى فيها مقاطع من بعض أغنياته.

وأورد موقع "في الفن" تقريراً كشف فيه حقيقة تلك الفيديوهات المتداولة، التي قال إن بعضها لعمرو دياب وهو يمزح مع تامر حسين مؤلف أغنية "أماكن السهر".

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كما علق دياب على عبارة "ده حبيبي لو نزل على الأرض في ناس تعتزل" بعد غناء المقطع بالقول: "المؤلف أفور أوي"، ثم عاد ومدح تامر حسين بالقول: "بس شاعر شاطر جداً".

وتداول بعض رواد التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، معتبرين أن عمرو دياب حاول التلميح بشكل سلبي حول علاقته بدينا الشربيني، لكن الواقع أن هذا الفيديو كان من حفل ختام مهرجان الجونة الذي أحياه دياب، وكانت برفقته وقتها الشربيني التي جلست بين الجمهور.

إلى ذلك لفت الموقع إلى أن المقطع الثاني من إحدى حفلات عمرو دياب، وهو يغني جزءاً من أغنية يقول فيها: "اللي كان أكبر طموحه إني أتصور معاه"، اعتبره بعضهم رسالة من دياب إلى الشربيني، غير أن الحقيقة أن الفيديو المتداول كان من حفل أحياه دياب في ديسمبر 2018، وغنى خلاله مقطعاً من الأغنية لأول مرة.

يُذكر أن دينا الشربيني كانت تجاهلت التعليق على الأخبار التي تم تداولها في الفترة الأخيرة حول انفصالها عن عمرو دياب. وأعلنت أنها بدأت عقد جلسات العمل الخاصة بمسلسلها الجديد قصر النيل، الذي ستخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2021.

وأكدت مصادر مقربة من دياب وقوع خلافات بينه وبين الشربيني خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى انفصالهما. كما ترددت أقاويل في الوسط الفني بأن بعض الأصدقاء يحاولون التدخل لحل الخلافات التي احتدمت بين النجمين بشكل مفاجئ.

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