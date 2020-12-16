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"حرب أهلية" بين هيفا وهبي ويسرا.. هذه تفاصيلها

هيفاء وهبي

"حرب أهلية" بين هيفا وهبي ويسرا.. هذه تفاصيلها

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دبي - العربية.نت

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كشف المخرج المصري، سامح عبد العزيز، تفاصيل مسلسله الجديد "حرب أهلية" مع الفنانة المصرية يسرا، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2021.

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وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فإن عنوان المسلسل "حرب أهلية" هو عنوان مؤقت، مشيرة إلى أنه من تأليف أحمد عادل، الذي كتب العام الماضي للفنانة يسرا مسلسل "خيانة عهد".

وقال عبد العزيز: "من المقرر أن يشهد المسلسل مشاركة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي"، مشيرا إلى أنها ستقوم بدور "ضرة يسرا".

ويشهد مسلسل "حرب أهلية" تعاوناً ثنائياً بين سامح عبد العزيز ويسرا بعد تجربتهما، العام الماضي، في مسلسل "خيانة عهد".

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