فيديو.. انطلاق أول بروفة لتوثيق أعمال محمد عبده بتقنية "الهولوغرام"

انطلقت أول بروفة لتوثيق جميع أعمال الفنان محمد عبده، وذلك باستخدام تقنية "الهولوغرام"، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الذي أكد أن محمد عبده يعتبر أول فنان يوثق أعماله بهذه التقنية الحديثة.

من جهته، سيقدم محمد عبده جميع أعماله التي تغنى بها طوال تاريخه، وبإمكان الناس مشاهدته لمئات السنين يعيد الأغاني التي غناها خلال حفلاته.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق عن أرشفة أعمال الفنان محمد عبده بتقنية "الهولوغرام"، كأول فنان في العالم تتم أرشفة أعماله بهذه الطريقة، مما يمهد لدخولها قائمة غينيس للأرقام القياسية.

وفي وقت سابق، أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أنه سيتم أرشفة 100 أغنية لفنان العرب محمد عبده بتقنية "الهولوغرام".