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بوجه شاحب.. فيفي عبده تطمئن محبيها وترد على مروجي الشائعات

فيفي عبده
فيفي عبده

بوجه شاحب.. فيفي عبده تطمئن محبيها وترد على مروجي الشائعات

لم تسلم من الشائعات والأحاديث التي طالت حالتها الصحية، بعدما تحدث البعض عن كونها دخلت إلى العناية المركزة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أحمد الريدي

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حالة من الغياب تعيشها الفنانة المصرية، فيفي عبده، إثر أزمة صحية تعرضت لها قبل فترة، استدعت تواجدها في المنزل بشكل دائم من أجل تلقي العلاج.

وعندما أطلت فيفي عبده على محبيها من أجل الحديث عن أحوالها، طالبتهم بالدعاء لها كي تتخطى الأزمة الصحية التي تمر بها، مشيرة إلى كونها تفتقدهم بشدة.

إلا أنها لم تسلم من الشائعات والأحاديث التي طالت حالتها الصحية، بعدما تحدث البعض عن كونها دخلت إلى العناية المركزة من أجل تلقي العلاج، وروج البعض الآخر شائعة عن وفاتها.

ذلك الأمر الذي أغضبها بشدة ودفعها لتصوير مقطع فيديو، تظهر فيه بوجه شاحب للغاية، وترد على ما تردد بشأن حالتها الصحية في الأيام الماضية.

وأوضحت فيفي أن هناك حالة قلق كبيرة من محبيها عليها، والبعض يكتب كلاماً غير صحيح عنها بأنها متواجدة في الرعاية المركزة وتعيش آخر أنفاس لها.

وأشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى هو من يعلم بهذا الأمر، مؤكدة تواجدها في منزلها حيث تعاني من مشاكل صحية في قدمها وتحصل على العلاج، كما تشعر بالتحسن المستمر، أملاً في العودة قريبا.

ووجهت فيفي عبده رسالة إلى مروجي الشائعات عنها قائلة "حرام عليكوا تخضوا الناس عليا.. اللي مبيحبنيش منك لله حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

إلا أنها اعتبرت أن استماع الإنسان لشائعات تتحدث عن وفاته وهو على قيد الحياة هو أمر جيد في حد ذاته، مكتفية بهذا القدر من الحديث.

وتلقت فيفي عبده رسائل دعم وتشجيع من قبل جمهورها وزملائها، حيث علقت على الفيديو الخاص بها غادة عبد الرازق وأنغام ورانيا محمود ياسين ولطيفة التونسية وفريال يوسف وهند صبري وعدد كبير من الزملاء الذين تمنوا لها دوام الصحة والعودة سريعاً.

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