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"50 سنة فن".. انتقاد يطال محمد صبحي بسبب تمثال صورته!

محمد صبحي
مع إلهام شاهين

"50 سنة فن".. انتقاد يطال محمد صبحي بسبب تمثال صورته!

الفنان محمد صبحي أقام احتفالية لتكريم ما يزيد عن 100 شخصية فنية ساهمت في كتابة مسيرته الفنية

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القاهرة- أحمد الريدي

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تحت شعار "50 سنة فن"، أقام الفنان محمد صبحي احتفالية لتكريم ما يزيد عن 100 شخصية فنية ساهمت بشكل أو بآخر في كتابة مسيرته الفنية.

ووجه صبحي الدعوة لعدد كبير من زملائه وعدد من الشخصيات الفنية والعاملين خلف الكاميرات الذين ساهموا في مسيرته الفنية وشاركوه أعماله، كي يوجه لهم الشكر ويقدم لهم هدية رمزية.

5 صور
5 صور

الأول من نوعه!

ذاك الحدث الذي كان الأول من نوعه، تسبب في جدل كبير للغاية، وذلك بسبب التمثال الذي قدمه صبحي للمكرمين. فقد حمل التمثال صورة محمد صبحي، وهو ما اعتبره البعض نرجسية شديدة من الفنان المصري، وقالوا إنه بذلك أفسد الفكرة الرئيسية المميزة التي قام بها والتي لم يسبقه إليها أحد، لينقسم الجميع بعدها بين مؤيد ومعارض.

3 صور
3 صور

وتعليقاً على الموضوع، كشف الفنان صلاح عبد الل،ه أحد المكرمين في الاحتفالية، أن صبحي كرم جميع من ساهموا في مسيرته الفنية من ممثلين ومخرجين وعمال ومساعدين وغيرهم، وهو ما أثار حفيظة البعض ممن لم يتكرموا، فما كان منهم إلا أن انتقدوا التمثال والصورة، أما من المكرمين فكانون سعداء وراضين، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن الفنان محمد صبحي كان وجه الدعوة لعدد كبير من زملائه، إلا أن اعتذارات كثيرة وقعت بسبب ظروف خاصة.

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