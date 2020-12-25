أزمة أصالة والعريان تشتعل.. الزوجة الأولى تطلق قذيفة!

لم تمض ساعات على كلمات أصالة القاسية تجاه طليقها المخرج طارق العريان، حتى بات الأمر محل اهتمام الجميع، وانقسم الجمهور على نفسه، فريق يعلن تعاطفه الكامل مع أصالة، وفريق آخر يرى أن العريان من حقه اتخاذ ما يراه في صالحه.

أصالة التي عبرت عن غضبها ومرارتها من الصورة التي شاهدتها تجمع والد توأمها بالموديل نيكول سعفان، وسط ما يتردد عن علاقة تجمعهما معا، وذلك أثناء احتفالهما بأعياد الميلاد، تلقت العديد من التعليقات المتضامنة والداعمة لها في أزمتها، إلا أن البعض حاول استغلال الأزمة وما تلقاه من اهتمام كبير، من خلال تلفيق العديد من الردود ونسبها إلى المشاهير على الرغم من كونهم لم يكتبوها.

ولعل هيفاء وهبي كانت الضحية الأبرز بعدما انتشر تعليق لها وهي تهاجم طارق العريان بشدة، رغم أنها لم تدل بالتصريح ولم تكتبه عبر "انستغرام"، وهو ما حرصت هي على توضيحه.

"من نفس الكأس"

إلا أن الزوجة الأولى لطارق العريان هالة العتال، التي أعادت نشر الصورة الخاصة بالعريان ونيكول، وردت من خلالها على أصالة التي ذكرت أن الصورة فعلا قاسية.

لترد الزوجة الأولى بكونها كانت تعاني نفس الأمر، حينما ترى صورة أصالة وأبنائها بصحبة العريان، دون وجود الابن الأكبر له وهو ابنها هي، وهو ما كان يحدث أيضا حينما تتحدث أصالة عن العائلة، التي لم تكن تشهد تواجد ابنها.

وذلك على الرغم من كون والد أبناء أصالة متواجد وهو أيمن الذهبي، فيما لم يكن ابن هالة العتال يمتلك سوى أب واحد فقط ولا يجده.

وتحدثت الزوجة الأولى عن تصرفات من قبل أصالة تجاهها، وعن نفسية ابنها بسبب ما كان يحدث، وطالبتها أن تتوقف عن التشهير بطارق العريان، خاصة وأن الأهم هو الأبناء في الوقت الحالي.

وكشفت الزوجة الأولى عن كونها عاشت مع العريان 10 سنوات، ولم تفعل معه أي شيء بعد الانفصال، لأن الأهم عندها كان ابنها، مشددة على أن العريان هو الأب الأفضل مع أبنائه وهو ما تعلمه أصالة.

تضامن مع وجع أصالة

وبعيدا عن الزوجة الأولى، تحول الحديث إلى الصديقة الحالية نيكول سعفان التي تعرضت عبر حسابها على "انستغرام" إلى هجوم شديد للغاية من قبل جمهور أصالة، واتهمها البعض بأنها السبب في إفساد علاقة العريان بزوجته.

وهو ما دفعها إلى إغلاق خاصية التعليق على عدد من الصور الخاصة بها، ليذهب الجمهور للهجوم عليها عبر عدد من صورها القديمة، غير أن البعض تداول تعليق منسوب لها وهي ترد على متابعة لها، وتؤكد أنها لم تكن بصحبة العريان وهو متزوج من أصالة.

مشيرة إلى كونها لم تملك أي شيء تجاه طلاقه، خاصة وأنه لم يكن سعيدا وكانت هناك العديد من المشاكل بينه وبين أصالة، غير أن التعليق لم يعد متواجد بعد أن أغلقت خاصية التعليقات.