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يسرا بعد إصابتها بكورونا: "مش قادرة أتكلم"

الفننة يسرا
يسرا

يسرا بعد إصابتها بكورونا: "مش قادرة أتكلم"

من الذي خالط يسرا قبل إصابتها بالفيروس؟

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دبي - العربية.نت

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أصيبت الفنانة المصرية، يسرا، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية.

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ونقل موقع "اليوم السابع" عن يسرا تأكيدها الإصابة بالفيروس، وقالت إنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة "مش قادرة أتكلم".

وحضرت يسرا، مؤخرا، حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.

وعلى مدار الأيام الماضية كانت يسرا قد بدأت الجلسات المبدئية لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، وتشاركها البطولة هيفاء وهبي، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما انتهت الفنانة المصرية الكبيرة من تحضيرات فيلمها الجديد "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله، وكان من مقرر بدء تصويره الأيام المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور. والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

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