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بعد يسرا.. كورونا يتسلل لعدة نجوم كانوا في عيد ميلاد

من عيد ميلاد نيللي كريم

بعد يسرا.. كورونا يتسلل لعدة نجوم كانوا في عيد ميلاد

عقب حفلة عيد ميلاد نيللي كريم.. كورونا يصيب هؤلاء النجوم

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القاهرة - أحمد الريدي

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لم تمض سوى ساعات على الإعلان عن إصابة الفنانة المصرية يسرا بكوفيد 19، حتى أعلن عدد آخر من النجوم عن إصابتهم بالفيروس، وسط قلق عدد كبير أيضا من تسلل العدوى إليهم بسبب مخالطتهم للمصابين في مناسبات أقيمت خلال الساعات الماضية، لاسيما عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، الذي شهد تواجد يسرا والمنتج جمال العدل والمخرج إيناس الدغيدي.

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والثلاثي أعلنوا إصابتهم بعدما شعروا بالإعياء وظهور الأعراض، فخضعوا للفحوص الطبية التي أكدت إصابتهم بالفيروس.

كما ضم الحفل الفنان آسر ياسين وزوجته، إلا آسر كان تعرض قبل ما يقرب من شهر للعدوى وأعلن بعدها شفاءه منها، فيما يترقب الجميع مصير بقية الحاضرين.

ايناس الدغيدي
ايناس الدغيدي

كذلك أعلن الفنان كريم فهمي إصابته، بعدما نشر الأمر من خلال حسابه على "انستغرام" قائلا "إيجابي كورونا.. الحمدلله".

"أعراض لطيفة"

وقبل ساعات اليوم، أعلن المنتج هشام جمال إصابته بالفيروس، مؤكدا أن الأعراض الخاصة به ليست لطيفة، على حد تعبيره، كما أعرب عن اطمئنانه بعد تأجيل حفل له كان من المقرر أن يقام خلال الساعات الماضية، وهو كان سيؤدي إلى تفشي العدوى.

كريم فهمي
كريم فهمي

وترددت بعض الأنباء عن إصابة الفنان أمير كرارة، إلا أنه لم يعلن عن الأمر بعد انتظار نتيجة الفحوص الطبية التي يقوم بها.

هذا وتشهد مصر في الوقت الحالي الموجة الثانية للفيروس المستجد، بعد ارتفاع وتيرة الإصابات اليومية، وهو ما كشفته الأرقام الخاصة بوزارة الصحة.

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