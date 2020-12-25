في محنة أصالة.. تداول تعليقات جريئة لمشاهير بـ"فوتوشوب"

أوقات صعبة تعيشها الفنانة أصالة في الوقت الحالي رغم مرور ما يقرب من عام كامل على انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد نشرها صورة تجمعه بفتاة تدعى نيكول سعفان ترددت أخبار عن وجود علاقة تجمعهما معا، وتحدثت أصالة في تعليقها على الصورة عن تعرضها للظلم والخيانة.

أكثر من 40 ألف تعليق تلقتها أصالة من قبل زملائها ومحبيها لدعمها والحديث عن تلك الأزمة التي تعيشها، وهو ما استغله البعض لجلب تعاطف مزعوم، أو تلفيق ردود "جريئة" لبعض المشاهير عبر تقنية فوتوشوب.

تعليقات مزيفة

وإلى جوار آلاف التعليقات الداعمة لأصالة، روج البعض لتعليقات "مزيفة" تحمل ألفاظا نابية على لسان المشاهير، كان أبرزهم هيفاء وهبي، حيث انتشرت صورة لتعليق منسوب للنجمة اللبنانية بحق العريان، وهو ما نفته عبر خاصية القصص على "إنستغرام".

كما نشر تعليق منسوب لأنغام تنصح فيه أصالة أن تتزوج من الثالث مثلما فعلت هي، وهو ما لم تكتبه صاحبة "لا تهجى"، كما جاءت تغريدة قديمة لإليسا وهي تواسي أصالة لتتصدر من جديد على الرغم من كونها لم تكتبها.

وتداولت تعليقات أخرى "ملفقة" لفيفي عبده تصف الرجل بالحذاء، وتعليق لنجوى كرم عن حرية الرجل في القيام بما يحلو له.

دعم ومساندة

في المقابل، حرص الكثير من النجوم على دعم أصالة ومساندتها، فجاءت جومانا مراد عقب دقائق من اندلاع الأزمة، وعلقت لديها قائلة "الله يجبر قلبك ويعوضك خير حبيبتي".

فيما كان لأحلام تعليق مطول تحدثت فيه عن كون الدنيا سلف ودين، مطالبة أصالة ألا تستسلم للقهر، خاصة أن توأمها آدم وعلي بمثابة نعمة من الله، ولو خيرت بين طارق العريان وتوأمها آدم وعلي ستختار التوأم بكل تأكيد.

وطالبتها أحلام أن ترضى بما كتبه الله لها وتطوي صفحة العريان، على أن تبدأ من جديد، خاصة أن لديها ابنة مثل الذهب هي شام الذهبي.

الفنانة رانيا يوسف دون كلمات واضحة، اكتفت بالتعليق واضعة إيموجي حزن لتعبر عما تشعر به تجاه الأزمة، فيما أكدت أسما شريف منير في تعليقها أنها من شدة حبها لأصالة تشعر بألم كبير في قلبها، مؤكدة لأصالة أنها قوية والجمهور يعشقها.

أما الإعلامية المصرية دعاء فاروق فأكدت لأصالة أنها ستتعافى وستكون أقوى، لأنها ليست من نوعية البشر الذين يحتفظون بتلك الأمور داخلهم لفترة طويلة.