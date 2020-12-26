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جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً

نيكول سعفان

جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً

أزمة أصالة وطارق العريان تتفاعل.. والفتاة نيكول سعفان تخرج عن صمتها

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دبي - العربية.نت

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ما زالت أزمة الفنانة السورية، أصالة، وطليقها المخرج، طارق العريان، تتفاعل، بعد نشرها صورة تجمعه بفتاة تدعى نيكول سعفان، ترددت أخبار عن وجود علاقة تجمعهما معا، وتحدثت أصالة في تعليقها على الصورة عن تعرضها للظلم والخيانة.

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وفي جديدها، خرجت صاحبة الفستان الأسود في الصورة محل الأزمة، نيكول سعفان، عن صمتها لترد عبر إنستغرام على أحد التعليقات، وتؤكد لأول مرة ارتباطها بعلاقة عاطفية بالمخرج المصري، نافية بنفس الوقت أن تكون السبب في الطلاق مشيرة، إلى أن العريان كان تعيساً في حياته الزوجية، ولهذا اختار الطلاق.

نيكول سعفان تكشف سبب طلاق أصالة والعريان
نيكول سعفان تكشف سبب طلاق أصالة والعريان

وفي منشور متداول ردت نيكول على أحد المتابعين، قائلة: "أريد أن أخبرك أنني ليس لي دخل في طلاقهما، والطلاق حدث لأنه لم يكن سعيدا، وجرى بينهما الكثير من المشاكل، ولم أكن مطلقا مع طارق عندما كانوا متزوجين"، لتقوم لاحقاً بإغلاق خاصية التعليقات نهائياً.

الصورة محل الأزمة وتظهر نيكون سعفان بفستان أسود طويل
الصورة محل الأزمة وتظهر نيكون سعفان بفستان أسود طويل

يذكر أن النجمة السورية صاحبة "آسفة"، نشرت صورة كانت نشرتها صديقة مقربة لأصالة تدعى نسرين وهي صاحبة الفستان الأحمر، وفي الصورة يظهر طارق العريان مع نيكول سعفان، وعلقت عليها برسالة حزينة وجدت تفاعلا كبيرا من جمهورها، وصفت فيها الصورة بأنها أقسى ما شاهدت.

كما حرص الكثير من النجوم على دعم أصالة ومساندتها.

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