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إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا

الفنانة يسرا
فيروس كورونا

إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا

قالت إنها تعاني من تكسير بالجسم وإرهاق شديد وهو ما يستدعي تواجدها في سرير المنزل للحصول على الراحة

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القاهرة - أحمد الريدي

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حالة من القلق تسيطر على الجميع، بعد الإعلان عن إصابة الفنانة المصرية، يسرا، بعدوى فيروس كورونا المستجد، ومعاناتها من صعوبات في الحديث بسبب الإعياء.

"العربية.نت" تواصلت مع الفنانة إلهام شاهين، الصديقة المقربة ليسرا من أجل الاطمئنان عليها، حيث أكدت أن يسرا حالتها مطمئنة للغاية، ولا تستدعي الذهاب إلى المستشفى.

إلهام شاهين
إلهام شاهين

وأوضحت الفنانة المصرية الحاصلة على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة السينمائي، أن زميلتها متواجدة في المنزل وتخضع لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة المصرية.

وأشارت إلى كونها تعاني من الأعراض الشائعة للفيروس، وهي تكسير بالجسم وإرهاق شديد، وهو ما يستدعي تواجدها في سرير المنزل للحصول على الراحة.

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كما أكدت أن يسرا لديها محبين كثيرين للغاية ولن تتمكن من الرد عليهم كي تطمئنهم على حالتها، وهو ما يجعلها تواجه صعوبات في الحديث خلال هذه الفترة.

وفيما يخص حالة المخرجة إيناس الدغيدي، التي تم الإعلان عن إصابتها هي الأخرى بالفيروس المستجد، أكدت إلهام أن حالة إيناس تحسنت للغاية، واقتربت من العودة لممارسة نشاطها بشكل طبيعي، خاصة أنها أصيبت بالفيروس قبل فترة من إصابة يسرا.

وحول ما تردد بشأن إصابة إلهام شاهين بالفيروس، عبرت الفنانة عن اندهاشها من تلك الأقاويل، التي ترددت، مؤكدة أن البعض اعتبرها هي ويسرا وإيناس الدغيدي بمثابة مجموعة واحدة، وبالتالي لابد أن يصابوا معا، ولكنها علّقت مازحة قائلة "الحمدلله.. فلت أنا من الفيروس".

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