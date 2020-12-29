وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية

توفي اليوم الثلاثاء االمخرج السوري الكبير حاتم علي في مصر بأزمة قلبية عن عمر ناهز 58 عاما.

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "عمر" و"أهو دا اللي صار"، و"كأنه إمبارح"، و"أهل الغرام"، و"تحت الأرض"، و"حجر جهنم" و"الزير سالم".

والمخرج السوري الراحل من مواليد العام 1962، وبدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق قسم التمثيل 1986.

وتوجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، حيث قدم عدد كبير من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته.