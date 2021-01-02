  • مباشر
اللغة

في ظهوره الأخير.. وحيد حامد يفشي سراً ويودع محبيه

وحيد حامد في ندوة تكريمه
وحيد حامد في ندوة تكريمه

في ظهوره الأخير.. وحيد حامد يفشي سراً ويودع محبيه

أفشى سراً يتعلق بطريقة التغلب على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

رحيل حزين شهده الوسط الفني المصري والعربي بـوفاة الكاتب المصري وحيد حامد، صباح السبت، عن عمر يناهز الـ 76 إثر أزمة صحية، تعرض لها خلال الأيام الماضية، وتسببت في دخوله إلى المستشفى.

وعانى الكاتب الراحل من مشاكل صحية بالقلب والرئتين وفشل في وظائف الكبد، ومع تقدمه في العمر لم يتمكن جسده من المقاومة، حيث تُوفي بعد ساعات من دخوله إلى المستشفى، ليرحل تاركاً وراءه إرثاً فنياً عظيماً، جعله واحداً من أهم الكتاب المصريين والعرب، وصاحب مدرسة تلهم الجميع بعدما قدم أكثر من 80 عملاً فنياً، بينها أعمال ستظل خالدة في تاريخ الفن.

ولأنه كاتب استثنائي، استحق أن تكون هناك سهرة في وداعه، وهو ما حدث قبل ثلاثة أسابيع، حينما نال مؤلف "الجماعة" تكريماً من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصل على جائزة الهرم الذهبي عن مجمل الأعمال.

وحيد حـامد
وحيد حـامد

وعقدت الندوة الخاصة بتكريمه التي أدارها الناقد الفني، طارق الشناوي، وشهدت إقبالاً كبيراً للغاية من الجمهور العادي، رغبة في الحضور وتوديع وحيد حامد، الذي تحامل على آلامه، ربما لأنه كان يشعر في قرارة نفسه أن لحظة الوداع قد اقتربت.

وبنبرة الكاتب الأب تحدث مؤلف "الإرهاب والكباب" في أمسية الوداع عن مشواره الطويل، الذي لم يكسب فيه أموالاً إلا عن طريق الكتابة، ووجه نصائحه إلى جيل الشباب من الكتاب.

بعدما أفشى سراً يتعلق بطريقة التغلب على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، مؤكداً أنه كان دائماً ما يقوم بإضافة مشهد يعلم تمام العلم أن الرقابة ستطالب بحذفه، ويخوض بعدها معركة مع الجهاز، وهو يعلم أن المشهد سيتم حذفه، ولكنه يقوم بذلك من أجل تمرير باقي المشاهد، فينجح في الكمين الذي أعده منذ البداية.

هذا ما يخشاه العلماء عن كورونا المتحور.. أكثر انتشاراً والعين على الشباب فيروس كورونا فيروس كورونا هذا ما يخشاه العلماء عن كورونا المتحور.. أكثر انتشاراً والعين على الشباب

وفي ليلة الوداع تمنى صاحب "طيور الظلام" أن لو كان عدد من أصدقائه بين الحضور، فكان يرغب في تواجد أحمد زكي ومحمود عبد العزيز ومحمود ياسين ورأفت الميهي، مشيراً إلى كونه يرى أن فيلم "سوق المتعة" الذي قدمه لمحمود عبد العزيز وإلهام شاهين هو العمل الأفضل له.

كما أوضح أن يوسف إدريس هو أول من نصحه بكتابة الدراما، حيث كان يعمل هو في البداية على كتابة القصص، لكن إدريس نصحه بالتوجه للدراما، وكان يشعر بكونه مديونا لإدريس، وعليه أن يحول إحدى قصصه لعمل فني، لكن نجله مروان هو من قام بسداد الدين عنه، حينما قام بالأمر في أول أعماله.

وتبقى الإعلامية زينب سويدان زوجة الراحل وحيد حامد هي الوتد الذي كان يستند إليه دائما في حياته، وهو ما شدد عليه في ندوة تكريمه، موجهاً لها التحية على ما تفعله دائما من أجله.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية
هذا ما يخشاه العلماء عن كورونا المتحور.. أكثر انتشاراً والعين على الشباب هذا ما يخشاه العلماء عن كورونا المتحور.. أكثر انتشاراً والعين على الشباب

الأكثر قراءة

قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية
قبل أيام من تسليم سلطته.. ضربة جديدة من ترمب للأمم المتحدة قبل أيام من تسليم سلطته.. ضربة جديدة من ترمب للأمم المتحدة
دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر
رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي
زياد النخالة: سليماني أرسل 10 سفن محملة بالسلاح لغزة زياد النخالة: سليماني أرسل 10 سفن محملة بالسلاح لغزة
السيناتور غراهام يحذر إيران من رد ساحق.. ووزير الدفاع: نراقبكم السيناتور غراهام يحذر إيران من رد ساحق.. ووزير الدفاع: نراقبكم

قبل أن تذهب

دراسة جديدة لباحثين في جامعة ستانفورد الأميركية تكشف خفايا جديدة عن كورونا
دراسة جديدة لباحثين في جامعة ستانفورد الأميركية تكشف خفايا جديدة عن كورونا

اكتشف المزيد