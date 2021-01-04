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رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني بعد إصابته بكورونا

إلياس الرحباني

رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني بعد إصابته بكورونا

توفي عن عمر ناهز الـ83 عاماً، بعد إصابته بكوفيد 19​

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دبي - العربية.نت

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توفي الموسيقار اللبناني ​إلياس الرحباني، الاثنين، عن عمر ناهز الـ83 عاماً، بعد إصابته بكوفيد 19 منذ حوالي أسبوع.

ونعت الفنانة كارول سماحة، الراحل إلياس الرحباني في حسابها الخاص عبر موقع تويتر.

وكتبت "رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبناني.. وداعا إلياس الرحباني. شكرا لعطائك، ولوفائك لوطننا لبنان. أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان. أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان".

وإلياس الرحباني موسيقي ملحن وموزع، كاتب أغانٍ، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية.

وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل أيام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".

وأول ألحانه "موزاييك الشرق" عام 1972، و"يللي مش عارف اسمك" لسمير حنا و"أوضة منسية" لفيروز و"شفتو بالقناطر" لصباح و"قتلوني عيونا السود" و"يا قمر الدار" لوديع الصافي​، و"لا تهزي كبوش التوتي" لملحم بركات​ و"عم بحلمك يا حلم يا لبنان" لماجدة الرومي​.

ومن أجمل أغانيه "​حنا السكران​"، التي غنتها فيروز، وبعدها ملحم بركات وفرقة "​فور كاتس​"، وأغنيتا "طير الوروار" و"كان عنا طاحون" لفيروز، أغنية الديو "يا بو مرعي" لوديع الصافي و​جورجيت صايغ​، و"10 11 12" لملحم بركات.

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