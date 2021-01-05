بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها

بفيديو مؤثر وعبر صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، نعت الفنانة اللبنانية فيروز، الموسيقار اللبناني الراحل إلياس الرحباني بعدما سمعت بنبأ وفاته، الاثنين.

ونشرت فيروز، الفيديو، الذي يظهر فيه لقطات للراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين "الأخوية الرحبانية" لأغنية "هجروا الأحبا الحارة".

فيما لاقى المنشور تفاعلا كبيراً من رواد الموقع الأزرق الذين بدورهم كتبوا عبارات رثاء تتحدث عن الراحل.

طاله كورونا

يشار إلى أن الموت كان غيّب الموسيقار اللبناني، إلياس الرحباني، الاثنين، إذ توفي عن عمر 83 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

فيما سارع فنانون عرب بنعي الموسيقار الراحل.

والراحل إلياس الرحباني من مواليد عام 1938، وهو موسيقي وملحن وموزع وقائد أوركسترا، وكاتب أغاني، والشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.