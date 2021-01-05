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بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها

فيروز
الفنانة اللبنانية فيروز

بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها

الياس الرحباني توفي عن عمر 83 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد

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دبي - العربية.نت

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بفيديو مؤثر وعبر صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، نعت الفنانة اللبنانية فيروز، الموسيقار اللبناني الراحل إلياس الرحباني بعدما سمعت بنبأ وفاته، الاثنين.

رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني بعد إصابته بكورونا ثقافة وفن رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني بعد إصابته بكورونا

ونشرت فيروز، الفيديو، الذي يظهر فيه لقطات للراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين "الأخوية الرحبانية" لأغنية "هجروا الأحبا الحارة".

فيما لاقى المنشور تفاعلا كبيراً من رواد الموقع الأزرق الذين بدورهم كتبوا عبارات رثاء تتحدث عن الراحل.

طاله كورونا

يشار إلى أن الموت كان غيّب الموسيقار اللبناني، إلياس الرحباني، الاثنين، إذ توفي عن عمر 83 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

فيما سارع فنانون عرب بنعي الموسيقار الراحل.

والراحل إلياس الرحباني من مواليد عام 1938، وهو موسيقي وملحن وموزع وقائد أوركسترا، وكاتب أغاني، والشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

ودرس الرحباني الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى، وتلقى دروسا خاصة تحت إشراف أساتذة فرنسيين في الموسيقى.

كما تعاون مع الفنانة اللبنانية فيروز في العديد من الأغاني الشهيرة، منها "يا لور حبك" و"الأوضة المنسية" و"معك" و"يا طير الوروار" و"بيني وبينك" و"جينا الدار" و"قتلوني عيونا السود" و"يا إخوان" و"منقول خلصنا" و"ياي ياي يا ناسيني" و"كان الزمان" و"سهر الليالي".

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