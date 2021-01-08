بعد إصابته بكورونا.. فنان مصري على "التنفس الاصطناعي"

ضحية فنية جديدة لفيروس كورونا المستجد هو الفنان المصري، هادي الجيار، الذي أصيب بالعدوى منذ أيام، قبل أن تتدهور حالته الصحية.

وكشف الجيار عن إصابته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأجرت "العربية.نت" اتصالاً بالفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة الممثلين، والمختصة بملف الرعاية الصحية للأعضاء، التي أكدت أن الفنان المصري وصل إلى المستشفى بالفعل، حيث تم نقله إلى الرعاية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

يشار إلى أن هادي الجيار الذي يشارك حالياً بمسلسل "الاختيار 2"، الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، كان قد أجرى جراحة قلب مفتوح قبل فترة، وهي ما تسببت في مضاعفات له بعد أن أصيب بالفيروس.

يذكر أن الجيار شارك في أكثر من 200 عمل فني، كان أبرزها مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي تسببت في ظهور اسمه عبر الساحة الفنية. كما كان له مشاركات بمسلسلات "المال والبنون" و"العصيان" و"الوجه الآخر".