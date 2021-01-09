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بعد إصابتها بكورونا وتضرر صوتها.. ما حقيقة اعتزال يسرا؟

الفنانة يسرا

بعد إصابتها بكورونا وتضرر صوتها.. ما حقيقة اعتزال يسرا؟

تضرر صوت الفنانة المصرية يسرا جراء إصابتها بفيروس كورونا.. فهل تعود للتمثيل؟

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دبي - العربية.نت

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بعدما أصيبت النجمة المصرية الكبيرة، يسرا بفيروس كورونا، تداولت أخبار كثيرة حول اعتزالها للفن في حال تعافيها.

وفي هذا الشأن، نفى مصدر مقرب من الفنانة الشهيرة صحة هذه التقارير، وأكد أنها لا ترى تعارضاً بين ممارسة مهنة الفن وبين التقرب إلى الله، مؤكداً أن يسرا طلبت الدعاء لها بالفعل، وفق ما نقلته مجلة "سيدتي".

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كما أكد كشف أن الحالة الصحية ليسرا مستقرة حالياً، واستغنت عن جهاز التنفس الصناعي، وأصبحت قادرة على التنفس بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن المشكلة الوحيدة التي ما زالت تواجه عودة يسرا إلى التمثيل قريباً هو تضرر صوتها بشدة جراء فيروس الفيروس، موضحاً أن التهاب الحلق تسبب في صعوبة شديدة بالكلام.

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا

هذا وكان الناقد السينمائي، طارق الشناوي قد صرح أن يسرا أكدت له في رسالة صوتية أنها تجاوزت المرحلة الصعبة من الألم، وأنها في طريقها للتحسن.

وشهدت الفترة الأخيرة إصابة العديد من الفنانين بكوفيد 19، من أبرزهم يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي وأمير كرارة والفنانة السورية، جومانا مراد، وهادي الجيار، وماجد المصري ووائل الإبراشي ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي والمنتج جمال العدل.

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