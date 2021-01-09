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وفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس.. وابنته: الله يرحمك يايبا

صادق الدبيس على فراش المرض

وفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس.. وابنته: الله يرحمك يايبا

دانة صادق الدبيس نشرت عبر إنستغرام خبر الوفاة.. وكتبت "الله يرحمك يايبااااا"

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دبي - العربية.نت

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توفي الفنان الكويتي، صادق الدبيس، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ62 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت ابنته دانة عبر حسابها على إنستغرام خبر الوفاة، وكتبت "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

كما أضافت "انتقل إلى رحمة الله تعالى أبوي صادق عبدالله الدبيس (إنا لله وإنا إليه راجعون) الله يرحمك يايبااااا ويغفرلك".

هذا وكان الفنان الكويتي الشهير، داود الحسين، قد نشر صورة للدبيس قبل 5 أيام وكتب عليها "الله يشافي ويعافي كل مريض.. دعواتكم لأخونا صادق الدبيس أبوجراح بالشفاء العاجل".

كما كانت ابنة صادق الدبيس، نشرت صورة لوالدها من المستشفى، طالبة الدعاء له.

وكتبت دانة عبر حسابها على "إنستغرام": "اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء، ولا يعجزك شيء، اللهم اشفِ من نُحب، وكل نفس ذاقت طعم الألم، يا شافي، يا معافي، اشفِ.. الودُّ ودي أن أعطيك كل صحتي، بس أشوفك بقوة وعافية، اللهم اشفِ حبيبي أبوي".

يشار إلى الدبيس أن من مواليد، 14 آذار/مارس 1958، ودخل المجال الفني العام 1983.

وشارك في العديد من البرامج والأعمال الفنية، منها: سلامتك، وقاصد الخير، وأبناء الغد، وسوق المقاصيص.

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