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أحد رفاق "مدرسة المشاغبين".. وفاة الفنان هادي الجيار بكورونا

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الفنان المصري الراحل هادي الجيار

أحد رفاق "مدرسة المشاغبين".. وفاة الفنان هادي الجيار بكورونا

ثالث وفاة في الوسط الفني المصري التي تحدث بسبب كورونا بعد الفنانة رجاء الجداوي والفنان فايق عزب

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القاهرة - أحمد الريدي

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غيب الموت الفنان المصري هادي الجيار عن عمر يناهز الـ71، الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم.

وجرى نقل الراحل قبل يوم واحد إلى المستشفى ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي في حالة حرجة، إلا أنه لم يتمكن من النجاة.

بدورها، أعلنت نقابة الممثلين بمصر خبر الوفاة على أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بعد ظهر الأحد.

إلى ذلك، تصبح هذه هي الوفاة الثالثة في الوسط الفني المصري التي تحدث نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بعد الفنانة رجاء الجداوي والفنان فايق عزب.

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"مدرسة المشاغبين" و"الاختيار 2"

يشار إلى أن هادي الجيار كان قد أجرى جراحة قلب مفتوح قبل فترة، وهي ما تسببت في مضاعفات له بعد أن أصيب بالفيروس.

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وشارك في أكثر من 200 عمل فني، كان أبرزها مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي تسببت في ظهور اسمه عبر الساحة الفنية.

كما كان له مشاركات بمسلسلات "المال والبنون" و"العصيان" و"الوجه الآخر" عدد كبير من الأعمال الدرامية الشهيرة.

يُذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

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