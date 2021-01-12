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فنان لبناني يفجر مفاجأة.. "أصبت بكورونا للمرة الثانية"

وجيه صقر

فنان لبناني يفجر مفاجأة.. "أصبت بكورونا للمرة الثانية"

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دبي - العربية.نت

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في حين تتضارب المعلومات الطبية والصحية حول المناعة التي تخلفها الإصابة بفيروس كورونا، خرج فنان لبناني ليعلن إصابته للمرة الثانية بعد إصابته قبل 5 أشهر.

وفي التفاصيل، كشف الفنان اللبناني، وجيه صقر، إصابته بكوفيد 19 للمرة الثانية، بعد أقل من خمسة أشهر على تعافيه، مطالبا الجميع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالمرض.

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وقال في فيديو بثته قناة "الآن" التلفزيونية، الاثنين، "نعم كنت قد تعافيت من المرض في أغسطس الماضي، لكن عادت الإصابة مرة أخرى".

كما طالب الأطباء بأن يكونوا دقيقين عند إعطاء معلومات حول الفيروس، مضيفا "قالوا سابقا إن من يصاب بالفيروس لا يصاب به مرة أخرى، وهذا ليس صحيحا".

وأشار إلى أن الفحوصات الأخرى كشفت أنه خسرَ كل الأجسام المضادة لفيروس كورونا التي أنتجت بعد إصابته الأولى.

وكشف صقر أنه يشعر حاليا بأعراض مختلفة عن التي شعر بها في إصابته الأولى.

كما أضاف أنه يتمنى من الناس أن تنتبه، "لأن الفيروس قد يعود مثلما حدث معي، وحتى لو لم تفرض الدولة اللبنانية إغلاقا صارما".

هذا ويسجل لبنان أرقاما قياسية بعدد إصابات جديدة بالوباء تتجاوز 5000 حالة، رغم بدء البلاد إغلاقا عاما منذ الخميس الماضي ولمدة 25 يوما، للحد من تفشي الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد كان قد احتفل بعيد ميلاده الأول قبل أيام، حيث مضى عام كامل على أول وفاة معلنة بالوباء، الذي اقترب من إصابة 100 مليون حول العالم دون حل جذري نهائي ينهي الأزمة.

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