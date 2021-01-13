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أروى اليمنية تعلن إصابتها بكورونا.. "أنا بخير ولا أعراض"

أروى
أروى اليمنية

أروى اليمنية تعلن إصابتها بكورونا.. "أنا بخير ولا أعراض"

أروى اليمنية تكشف في فيديو مصور اصابتها بكوفيد 19.. هذا ما قالته؟

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دبي - العربية.نت

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كشفت الفنانة اليمنية أروى، أمس الثلاثاء، لجمهورها ومتابعيها عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها بخير ولا تعاني أي أعراض شديدة.

وعن كيفية اكتشافها الإصابة بالفيروس، أوضحت في مقطع مصور لها عبر تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنها في البداية شعرت بآلام بسيطة في الحلق منذ 5 أيام، فقررت إجراء مسحة وكانت نتيجتها "إيجابية".

وأكدت الفنانة المقيمة مع زوجها في لبنان، أنه رغم التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من (كوفيد-19)، إلا أنها كانت الوحيدة في منزلها التي أصيبت بالفيروس.

كما قالت إنها منذ 5 أيام لا تعاني إلا عوارض خفيفة، مشيرة إلى أن حرارتها عادية وفقط شعرت بألم بسيط في المفاصل معتقدة أنه مجرد إرهاق من ممارسة الرياضة.

وأضافت أروى أن النفسية الجيدة عامل مهم جدا لتخطي هكذا أزمة، وقالت أصعب شيء في هذه الفترة هو عجزها عن معانقة ابنتها.

كما أشارت إلى أن طبيبها أكد لها أن الأعراض الحادة تظهر لاحقاً، متمنية أن تمر هذه الأزمة سريعاً بدون أي مشاكل.

وطمأنت المطربة اليمنية جمهورها، وطلبت منهم الدعاء لها لحين انتهاء فترة الحجر المنزلي عليها وعلى أسرتها بخير.

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