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ممثلة تحذف صورة نادرة لها مع فيفي عبده.. ماذا حدث؟

فيفي عبده

ممثلة تحذف صورة نادرة لها مع فيفي عبده.. ماذا حدث؟

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دبي - العربية.نت

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نشرت الممثلة المصرية، لقاء سويدان، صورة وصفت بالنادرة، عبر حسابها في الإنستغرام لتقوم بعد ساعات قليلة بحذفها.

وتظهر السويدان وهي طفلة في الصورة إلى جانب الفنانة المصرية فيفي عبده، وهي ترتدي بدلة رقص فيما يبدو أنه كان في إحدى الحفلات أو المناسبات.

لقاء السودان مع فيفي عبده في الصورة التي حذفت
لقاء السودان مع فيفي عبده في الصورة التي حذفت

كما علقت وكتبت: "أنا وفوفا خمسة أمواه أي سوير آي لاف يو".

ولم يصدر عن سويدان أي توضيح بشأن حذفها للصورة، وما إن كان قرار حذفها هو قرارها أو قرار فيفي عبده.

وتأتى تلك الصورة بعدما أكدت النجمة فيفى عبده، فى وقت سابق من اليوم تحسن حالتها الصحية، موضحة أنها تتعافى خلال الفترة الحالية، كما هاجمت العديد من الشائعات حول ارتدائها الحجاب.

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