محمد فراج للعربية.نت: لا أهتم بالبطولة المطلقة ولست من هواة "الترند"

تميز الفنان محمد فراج باختيار الأدوار الصعبة المركبة، ونجح في أدائها بشكل كبير. ويعيش فراج حالة من النشاط الفني حيث شارك في فيلم "الصندوق الأسود" مع منى زكي ومصطفى خاطر وإخراج محمود كامل، كما يشارك في بطولة مسلسل "تقاطع طرق" مع منى زكي أيضا والمخرج تامر محسن، وينطلق المسلسل للعرض في رمضان القادم.

وفي حواره مع "العربية.نت"، تحدث محمد فراج عن تفاصيل مشاركته في فيلم "الصندوق الأسود" ورأيه في عرض الأعمال السينمائية على المنصات الإلكترونية، وكشف عن مشاركته في مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز.

*حدثنا عن مشاركتم في فيلم "الصندوق الأسود" وكيف تقيم التجربة؟

**أنا أحببت هذه التجربة جدا ووجدتها مختلفة والشخصية التي قدمتها، هي شخصية "سيد" وهو هجّام مسجل خطر، و الفيلم كله "وان لوكيشن" أي يدور في مكان واحد فقط للتصوير، وهو فيلا يُفترض أننا نسطو عليها فنتفاجأ بصاحبتها وهي منى زكي وهي امرأة حامل وتحدث مصادمات.

*كيف رأيت العمل مع منى زكي؟

**هي أول مرة كنت أتعامل فيها مع الفنانة الكبيرة منى زكي، وأنا بشكل فني ومهني وإنساني أحبها جدا جدا، واستمتعت بالعمل معها وهي من أكثر الممثلات احترافية، ونجمة كبيرة لها وزن وتأثير وجمهور وحضور.

*شخصية "سيد" الهجّام كيف تم التحضير لها حتى خرجت بهذا الشكل؟

**جذبني جدا في شخصية "سيد" أنه مجرم وهجّام شديد الخطورة، وهذه أول مرة أجد نفسي في شخصية تتميز بالقسوة الشديدة، وتدورفي قالب من العنف الشديد، ولذلك كنت أريدها أن تكون مختلفة وفي نفس الوقت طبيعية جدا، ولهذا قمنا بعمل بروفات كثيرة جدا حتي تخرج قاسية بدون مبالغة وتكون شبيهه بشخصيات واقعية وليس كراكتر خياليا، وأشكر من صمم مكياج الشخصية وكل من قام بعمل تفاصيلها.

*هل تعمدت قبول شخصية "سيد" لأنه شخصية مركبة ومجرم يمتلك مساحات انفعالات مختلفة؟

**"سيد" شخصية لها مساحة عريضة من الثراء، لكنه ليس شخصية مركبة، بل هو هجّام له أبعاد نفسية شريرة ومبررات، وأعجبني جدا هذا الدور، لذلك فكرنا أن نقدمه بشكل يستحقة وبكثير من الاختلاف شكلا وموضوعا، وكنت حريصا ألا يكون شبيه أي شخصية ظهرت من قبل كهجّام، وكنت أحاول أن أقدم دور يفيدني ويضيف لي.

*كان الفيلم سيطرح على منصة إلكترونية ثم عُرض سينمائيا فما رأيك في العرض بالمنصات للأفلام؟

**كنت ساحزن كثيرا لو الفيلم عُرض بمنصة إلكترونية، فقد كنت أريد الفيلم من البداية أن يُعرض بالسينما، لأن هذا فيلم يتم تصويره حتى يُطرح بالسينما والناس تستمتع به، والسينما متعة رئيسية وهامة، والفيلم الجيد لابد أن يُشاهد عبر شاشة سينما، كما أنه ليس كل الناس في إمكانها المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية الخاصة، ولكن عموما عندما يتم عرض الأفلام بالمنصات في ظروف خاصة لا أحد يمكن أن يعترض بسبب الإجراءات الصحية، لكن عموما أنا لا أحب العرض السينمائي للأفلام على المنصات.

*لكن العرض بالمنصات للأفلام أصبح موضة عالمية تطبقها دول كثيرة فلماذا الاعتراض؟

**أرفض بصراحة شديدة فكرة عرض الأفلام في المنصات الإلكترونية، فالسينما لها قيمتها وكيانها، ونحن نتواجد في الأفلام من أجل أن تُعرض في السينما وليست في المنصات الإلكترونية، وأحب أن أوضح أنه يجب الحفاظ على السينما ومتعتها ونستمر في العرض السينمائي ونحاول مواجهة الظروف.

*تم تأجيل الفيلم أكثر من مرة حتى خرج من موسم الأعياد وعُرض في موسم غير قوي في الإيرادات فلماذا؟

**أعتقد أن الذي يستطيع أن يجيب على هذا هو المنتج نفسه، وفعلا الفيلم كان المفروض ينزل في وقت قديم ولكن بسبب ظروف كورونا تأجل كثيرا، فكل الناس جلست ببيوتها في عزل إجباري شهور طويلة وإن كانت طالت عن ذلك لا أعرف ما الذي كان سيؤول له مصير الفيلم؟ ولكن الحمد لله مرت الظروف الصعبة وعُرض الفيلم وحقق نجاحا جيدا جدا مقارنة بكل الظروف التي حدثت له ولحال العرض السينمائي في الفترة الأخيرة.

*ما سر اللوك الذي ظهرت به على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وأصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي فجأة؟

**ظهرت بهذا الشكل بسبب أنني كنت أصور مسلسل "تقاطع طرق" مع الفنانة منى زكي، ولا أستطيع أن أتخلى عنه، فكان لابد أن أظهر بهذا الشارب واللحية، ولم أتعمد عمل تريند لأني أري بالنسبة للتريند أن الأفضل أن يتحقق في الأمور المهمة فلستُ من هواة التريند وهذه الأمور، فأنا أحب عملي الفني فقط، وما أقدمه للجمهور من مجهود وأدوار فقط .

*وما أخبار مسلسل "تقاطع طرق"؟

المسلسل به نخبة كبيرة من النجوم علي رأسهم منى زكي ومحمد ممدوح وسيد رجب والكثير من الممثلين من مصر والخارج، وهو إخراج المخرج الكبير تامر محسن، وأعتقد أن العمل سيكون ذا تأثير قوي، وأتمنى أن يحصد النجاح الذي يستحقه، وكان يفترض أن يعرض المسلسل العام الماضي في رمضان، لكن بسبب ظروف كورونا لم ينتهِ تصويره وتوقف فتأجل للعام الحالي.

*هل تفضل البطولة المطلقة أو الجماعية عند اختيار أعمالك؟

**حقيقي وبدون أي مبالغة لا أهتم كثيرا بهذا الأمر، فأنا ممثل أستمتع بالأدوار وتجسيدها، وعندما أقدم عمل أنا بطله الأساسي يكون حجم التركيز أكبر، ولكن المتعة متماثلة مع عمل البطولة الجماعية.