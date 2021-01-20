بعد سنوات من الخصام.. الصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس

8 سنوات مرت على آخر ألبوم غنائي أطلقه المطرب المصري بهاء سلطان، قبل أن تتصاعد الخلافات بينه وبين المنتج الموسيقي نصر محروس ليمنعه الأخير من إصدار أية ألبومات، في ظل التزام سلطان بعقد يحتم عليه التعاون مع نصر محروس وحده، وإلا الالتزام بشروط قاسية في حالة مخالفة العقد.

وهو الأمر الذي ظل متداولا داخل أروقة المحاكم المصرية لسنوات، ورغم المناشدات التي أطلقها عدد من كبار النجوم لإنهاء الخصومة وعودة سلطان لإطلاق الألبومات إلا أن الأمر ظل معلقا، في ظل إصرار الثنائي على موقفهما، ورفضهما تقديم أية تنازلات من أجل إنهاء الأمر، ليبقى كل ما يملكه سلطان هو تقديم الشارات الغنائية وبعض اللمحات الفنية دون التواجد بألبوم كامل.

ليتفاجأ الجميع بالمنتج نصر محروس ينشر مجموعة من الصور الحديثة التي تجمعه ببهاء سلطان، ليعلن من خلالها عن عودة سلطان مرة أخرى إلى بيته الفني وهي شركة "فري ميوزيك" التي يملكها محروس، مؤكدا على اعتزازه بسلطان ووصفه بكونه شقيقه الصغير.

وبذلك ينتهي الخلاف الذي استمر لسنوات طويلة بين الثنائي، وهو الأمر الذي استقبله الجمهور بفرحة كبيرة للغاية، انتظارا لعودة بهاء سلطان مرة أخرى إلى الساحة الغنائية.