شاهد مارين لوبن تحتفل "رقصاً" بالهزيمة!

نشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية نقلا عن مواقع #التواصل_الاجتماعي عددا من الفيديوهات لمرشحة اليمين المتطرف، مارين #لوبان، الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وهي ترقص بحرارة عقب الإعلان عن هزيمتها.

كما يظهر فيديو آخر لوبان وهي ترقص مع أنصارها من أعضاء "الجبهة الوطنية" بعد الإعلان عن النتائج.

وكان الوسطي إيمانويل #ماكرون قد انتخب، الأحد، رئيسا لفرنسا بحصوله على 66,10% من الأصوات مقابل 33,90% لمرشحة اليمين المتطرف مارين #لوبان، بحسب النتائج النهائية التي أعلنتها #وزارة_الداخلية_الفرنسية الاثنين.

وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت 25,44% من #الناخبين المسجلين، وهو #رقم_قياسي. ومن المرتقب تنظيم حفل انتقال.

وكشفت الأرقام الرسمية أن 11.5% من الناخبين تركوا البطاقات فارغة أو أبطلوا أصواتهم، في حين لم يشارك 25.38% من الناخبين في عملية التصويت.

وبذلك يصبح ماكرون (39 عاماً) أصغر رئيس في تاريخ فرنسا مع تحقيقه فوزاً كبيراً على مرشحة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان (48 عاماً).

وقد أغلقت مراكز الاقتراع في #فرنسا أبوابها، مساء الأحد، في ختام الجولة الثانية من #انتخابات_الرئاسة، حيث أشارت نتائج استطلاعات الرأي إلى أن المرشح الوسطي #ماكرون سيتغلب فيها على منافسته اليمينية المتطرفة #لوبان.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق، الأحد، أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية من #الانتخابات_الرئاسية_الفرنسية التي يتنافس فيها #ماكرون (وسط) و #لوبان (يمين متطرف) بلغت عند الإغلاق 65.30%.

وبذلك، تكون نسبة المشاركة سجلت تراجعاً كبيراً مقارنة مع نظيرتها في الوقت نفسه خلال الدورة الأولى في 23 إبريل/نيسان (69.42%) ومع الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2012 (71.96%).