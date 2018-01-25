شاهد..بولا يعقوبيان تقدم استقالتها على الهواء مباشرة

على مدى سنوات، طبعت الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان بصماتها على الشاشة الصغيرة في برنامجها الحواري "إنترفيوز" الذي انطلقت به على شاشة تلفزيون المستقبل، التابع لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، منذ العام 2007.

وعلى الرغم من أن الحوار الذي أجرته مع الحريري في الرياض، بعد إعلان استقالته سلط الأضواء عليها أكثر محلياً وعربياً على السواء، إلا أن يعقوبيان اتسمت على مدى سنوات عملها بإطلالتها وأسئلتها الرزينة دوماً.

إلا أن يعقوبيان فاجأت متابعيها الأربعاء بإعلان استقالتها مباشرة على الهواء. ففي ختام حلقة interviews" أعلنت الإعلامية اللبنانية توقفها عن العمل في قناة "المستقبل"، وقالت: "مشاهدينا الكرام، أشكر متابعتكم ووفاءكم لبرنامج "إنترفيوز" خلال أكثر من عشر سنوات و500 حلقة".

كما شكرت العاملين معها في القناة والبرنامج، وودعتهم.

يذكر أن يعقوبيان كانت نالت قبل أيام وساماً رفيعاً من الملك البلجيكي (الوسام البلجيكي) تقديراً لجهودها في خدمة البيئة والإعلام وتمكين المرأة ومساهماتها الإنسانية المتعددة.