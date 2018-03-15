هذا ما أراد ستيفن هوكينغ أن ينقش على قبره!

"مفكك لغز الثقوب السوداء"، أينشتاين عصرنا، وغيرها الكثير من الألقاب أطلقت على العالم البريطاني ستيفن هوكينغ، الذي توفي الأربعاء، عن عمر 76 عاماً.

فصباح الأربعاء في منزله في كامبريدج لفظ العالم الذي سحر بالكون والفضاء أنفاسه الأخيرة، بعد أن أقعد عاجزاً عن الحركة لما يقارب الـ 50 عاماً.

وفي حين رثاه العالم، اعتبر أبناء هوكينغ أنه "كان عالماً عظيماً وشخصا نادراً". وأضافوا: "أن شجاعة ومثابرة #ستيفن_هوكينغ وقدراته وروح الدعابة النادرة ألهمت الناس في جميع أنحاء العالم".

فهذا الرجل المقعد العاجز عن الحركة، ألف وهو على كرسيه المتحرك، لا يتحرك شيء في جسده سوى عينيه، عشرات الكتب، وحاز أكثر من 10 شهادات جامعية.

هذا الرجل الذي غلب مرضه (التصلب الجانبي الضموري) وهزم الموت لسنوات، بعد أن أعلمه الأطباء عام 1963 في عمر الـ 22 عاماً عند إصابته بالمرض أن أمامه سنتين فقط للعيش، ألهم العديد حول العالم.

قال في المرات، إن الكآبة كالثقب الأسود تمتص الإنسان إلا أننا نستطيع مقاومتها، وقد قاومها بالفعل، إلا أنه كان واقعياً.

فقبل سنوات، كشف أنه يريد أن تحفر على ضريحه "معادلة هوكينغ" التي تلخص اكتشافه المذهل، بأن الثقوب السوداء في الفضاء لم تكن سوداء تماماً، بل إنها تطلق توهجاً، وقد أسمي بعيد اكتشافه بـ"توهج هوكينغ".

يذكر أن هذا الاكتشاف فرض طرقا جديدة في فهم الثقوب السوداء التي ظلت غامضة بتفاصيلها من الناحية العلمية، كما أنه فسر كيفية نمو الكون وتغيره بمرور الوقت.

ويمكن التعبير عن تلك المعادلة وفق عدة رموز، كما في الصورة أدناه:



وتتضمن المعادلة عنصر "S" الإنتروبيا، وهو جزء معقد وهام من الثقوب السوداء، يمكن فهمه كمقياس لمقدار الفوضى الموجودة في النظام، أما الرمز "h"، فهو ثابت بلانك الهام جدا في ميكانيكا الكم، ويعبر "G" عن ثابت نيوتن المستخدم لفهم الجاذبية. ويشير رمز "A" إلى منطقة أفق الحدث، فيما يرمز "c" إلى سرعة الضوء التي اشتهرت بها الصيغة الرائعة لآينشتاين. كما يعبر رمز "k" عن ثابت بولتزمان، وهو طريقة لفهم كيفية ارتباط الطاقة بدرجات الحرارة، بحسب ما أفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

في عيده الستين كتب: "دهشتي كانت كبيرة"

يذكر أنه عام 2002، وفي عيد ميلاده الستين، كتب: "لقد تساءلت، هل يمكن لجسم يحوي ذرات بداخلها نواة تأتي على شكل ثقب أسود، أن يكون قد تشكل في بدايات الكون؟ وللإجابة عن هذا السؤال، درست كيفية تشتيت الحقول الكمومية للثقب الأسود. وكنت أتوقع أن يتم امتصاص جزء من موجة الصدمة، مع تبعثر الباقي".

وأضاف: "لكن دهشتي كانت كبيرة، عندما وجدت أن هناك انبعاثا من الثقب الأسود. في البداية، اعتقدت أن هناك خطأ في عملي، ولكنني اقتنعت أن الانبعاثات كانت مطلوبة لتحديد منطقة الأفق مع مجال الثقب الأسود. وأود أن توضع هذه الصيغة البسيطة على شاهد قبري".

يذكر أن هوكينغ كان من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم، وهو معروف بفضل أبحاثه النظرية في علم الكون والعلاقات بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، والتسلل الزمني. وهو مؤلف الكتاب المعروف "تاريخ موجز للزمن".

