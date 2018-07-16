صورة من ناسا.. عناكب فضائية على سطح المريخ

كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن صورة جديدة التقطتها من على سطح كوكب #المريخ وتتضمن ما يمكن أن يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول وجود كائنات حية فضائية على سطح هذا الكوكب الأحمر الذي يخطط البشر للوصول إليه بشكل فعلي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتظهر في الصورة التي نشرتها "ناسا" بقع سوداء على سطح كوكب المريخ قال العلماء إنها "عناكب" فضائية، وهو ما يعني في حال صحت هذه المعلومات أنه توجد كائنات حية على سطح كوكب المريخ، وهو سؤال يبحث له علماء الفضاء عن إجابة منذ أكثر من نصف قرن.

ويسود الاعتقاد لدى كثير من العلماء أنه توجد #كائنات_فضائية في الكون لكنها لم تتمكن من الوصول إلى كوكبنا (الأرض)، تماماً كما أن البشر لم يتمكنوا حتى الآن من الوصول لهم أو الاتصال بهم، في الوقت الذي سبق أن حذر علماء فضاء من التواصل مع العالم الخارجي على اعتبار أن إزعاج هذه الكائنات قد يدفعها إلى شن هجوم على الكرة الأرضية وبالتالي تضر بالعنصر البشري بشكل كامل أو ربما يصل الأمر إلى تدمير البشرية برمتها.

وقال علماء تابعون لوكالة "ناسا" إن وجود "عناكب" على سطح كوكب المريخ يشكل مؤشراً بالغ الأهمية على وجود الحياة هناك، حيث إن "العناكب في الواقع عبارة عن أكوام تتكون من عملية طبيعية"، وهو ما يعني أن وجودهم مرتبط بوجود "حياة" وكائنات حية، أو دليل على وجود هذه الحياة.

وبحسب "ناسا"، فإن هذه "العناكب" ليست عناكب طبيعية كتلك الموجودة على كوكب الأرض، حيث شرحت الوكالة الأميركية كيف أنها مرتبطة بعملية حيوية موسمية لها علاقة بارتفاع درجات الحرارة على سطح الكوكب الأحمر، ومن ثم ذوبان جبال من الجليد وخروج ثاني أكسيد الكربون بقوة كبيرة.