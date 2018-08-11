سعودي يهوي بقاع جبال السودة من طائرته الشراعية

سقط شاب سعودي الجمعة، من طائرته الشراعية إلى قاعٍ سحيق في جبال السودة بمنطقة #عسير نتيجة سرعة اتجاه الريح بشكل مفاجئ، ليرتطم بالصخور والأشجار.

ونجا الشاب بأعجوبة، ولم يلحق به سوى إصابات متوسطة نُقل إثرها إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، ذكر المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، عن مباشرة مدني مدينة أبها مساء الجمعة 28/11/1439 هـ إثر بلاغ عن سقوط شاب سعودي 34 عاماً من المطل المخصص لممارسي هواية الطيران الشراعي بمنتزه السودة، خلال محاولته الإقلاع بطائرته الشراعية، حيث انسحب وسقط من علو المطل باتجاه الأسفل لمسافه تقدر ب 160 مترا، وقد عملت فرق الدفاع المدني بمساعدة بعض المواطنين المتواجدين بالموقع، على استخراجه من موقع السقوط، ونقله بواسطة الحبال والنقالة إلى الأعلى لموقع تمركز الآليات، وجرى نقله بواسطه إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى لاستكمال علاجه، حيث تعرض لإصابة من خفيفة إلى متوسطة.

ودعا #الدفاع_المدني إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر عند ارتياد مثل هذه المرتفعات الجبلية والصخرية، والابتعاد عن المواقع التي تشكل خطورة الانزلاق أو السقوط.