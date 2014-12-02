أي هدية من "بوبي براون" تفضّلين؟

كعادتها في كل عام، أطلقت مستحضرات Bobbi Brown هداياها لاحتفالات نهاية العام التي تضم مجموعة مختارة من الأطقم واللوحات اللونية المطروحة بتنوع جذاب من الدرجات اللونية الاحتفالية.

اختاري منها لك وللصديقات هدايا مميّزة:

- علبة Deluxe Lip & Eye Palette: لوحة لونية ذات طبقتين تتضمن مجموعة تتألف من 8 ألوان لكل من أحمر الشفاه وظلال العينين التي تم اختيارها لتتناسب مع جميع ألوان البشرات.

- علبة Mini Lip &Eye Palette: ينصح باستخدامها أثناء التنقّل والسفر، إذ تتضمّن جميع الأساسيات لابتكار مظهر كلاسيكي بسيط: 3 ظلال للعيون، اثنان من أحمر الشفاه، وملمع للشفاه فائق البريق.

- أقلام Lip Gloss Trio: 3 تركيبات من ملمع الشفاه لإضفاء لمسة نهائية على المظهر من النهار إلى الليل.

- علبة Eye Shadow Palettes: لوحة تتضمن 6 ظلال للعيون لابتكار مجموعة من مظاهر العيون الدافئة أو الباردة، إضافة إلى فرشاة ذات نهايتين تجعل تطبيق الماكياج سهلاً كالمحترفين.

- علبة Mini Eye Palette: لوحة ظلال عيون مدمجة أساسية للعطلات صممت لتتناسب مع جميع ألوان البشرات، تقدم 8 ظلال لونية مثالية للحفلات بلمسات كامدة، برّاقة أو معدنية.

- علبة Shimmer Brick: تتضمن 5 أصابع من البريق اللؤلؤي الذي يمنح البشرة البريق لتتألّق من الداخل، يمكن استخدامها كهايلايتر أو كظلال للعينين.

- أقلام Mini Long-Wear Cream Shadow Stick Trio التي تضفي على العينين تعبيراً درامياً يدوم لأكثر من 8 ساعات.

- طقم الفراشي الصغير: حجمه لا يزيد على حجم راحة اليد، مما يجعل منه مثالياً للحقيبة. ويتضمّن جميع الفراشي الأساسية اللازمة لتطبيق الماكياج.

- طقم فراشي السفر: يضم جميع الأدوات التي تحتاجينها للحصول على مظهر خالٍ من العيوب، ويتألّف من 8 فراشي لا يمكن الاستغناء عنها.

- علبة الجمال: حقيبة عملية للغاية مصنوعة بمادة مستوحاة من شكل جلد التمساح، وهي الطريقة الأنسب لترتيب وتنظيم مستحضرات الماكياج.