من كان الرابح الأكبر في حفل جوائز الموضة؟

علامة Erdem، المصممة فيكتوريا بيكهام، ونيكولا غيسكيار، مصمم دار Louis Vuitton كانوا أكبر الرابحين في حفل British Fashion Awards 2014 الذي جرى مساء البارحة في مدينة لندن.

وشهدت هذه المناسبة أول ظهور للمصمم جون غاليانو، منذ الإعلان عن بدء تعاونه مع دار Martin Margiela، حيث قدّم إلى رئيسة تحرير مجلة "فوغ" بنسختها الأميركية، آنّا ونتور، جائزة عن مسيرتها في عالم صحافة الموضة.

وقدّمت العارضة كايت موس جائزة أفضل مصممي البساط الأحمر إلى ساره بورتن، مصممة دار Alexander McQueen. وقامت العارضات بوبي ديليفينيي وكارلي كلوس وجوان سمولز بتقديم جائزة عارضة العام إلى كارا ديليفينيي.

كذلك تسلّمت فيكتوريا بيكهام بهذه المناسبة جائزة أفضل علامة للأزياء النسائية، واختير نيكولا غيسكيار مصمم دار Louis Vuitton كأفضل مصمم عالمي، كما حصلت دار Vuitton أيضاً على جائزة أفضل حملة إبداعية في مجال الموضة.

بدورها حصلت المصممة آنيا هاندمارش على جائزة أفضل مصممة إكسسوارات، والمصمم JWAnderson على جائزة أفضل مصمم للأزياء الرجالية، وحصلت علامة Erdem على جائزة أفضل مصمم للأزياء النسائية.

وشهد هذا الحفل حضوراً للعديد من أهل الموضة والفن الذين نستعرض أبرز إطلالاتهم فيما يلي.