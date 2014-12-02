عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ستايل

من كان الرابح الأكبر في حفل جوائز الموضة؟

المصدر: بيروت - رانيا لوقا
رابط مختصر

علامة Erdem، المصممة فيكتوريا بيكهام، ونيكولا غيسكيار، مصمم دار Louis Vuitton كانوا أكبر الرابحين في حفل British Fashion Awards 2014 الذي جرى مساء البارحة في مدينة لندن.

وشهدت هذه المناسبة أول ظهور للمصمم جون غاليانو، منذ الإعلان عن بدء تعاونه مع دار Martin Margiela، حيث قدّم إلى رئيسة تحرير مجلة "فوغ" بنسختها الأميركية، آنّا ونتور، جائزة عن مسيرتها في عالم صحافة الموضة.

وقدّمت العارضة كايت موس جائزة أفضل مصممي البساط الأحمر إلى ساره بورتن، مصممة دار Alexander McQueen. وقامت العارضات بوبي ديليفينيي وكارلي كلوس وجوان سمولز بتقديم جائزة عارضة العام إلى كارا ديليفينيي.

كذلك تسلّمت فيكتوريا بيكهام بهذه المناسبة جائزة أفضل علامة للأزياء النسائية، واختير نيكولا غيسكيار مصمم دار Louis Vuitton كأفضل مصمم عالمي، كما حصلت دار Vuitton أيضاً على جائزة أفضل حملة إبداعية في مجال الموضة.

بدورها حصلت المصممة آنيا هاندمارش على جائزة أفضل مصممة إكسسوارات، والمصمم JWAnderson على جائزة أفضل مصمم للأزياء الرجالية، وحصلت علامة Erdem على جائزة أفضل مصمم للأزياء النسائية.

وشهد هذا الحفل حضوراً للعديد من أهل الموضة والفن الذين نستعرض أبرز إطلالاتهم فيما يلي.

فيكتوريا ودايفيد بيكهام فيكتوريا ودايفيد بيكهام
شارلوت غينسبورغ ونيكولا غيسكيار شارلوت غينسبورغ ونيكولا غيسكيار
آنا ونتور آنا ونتور
المصمم كريستوفر بايلي والعارضة كارا ديليفينيي المصمم كريستوفر بايلي والعارضة كارا ديليفينيي
النجمة كايلي مينوغ النجمة كايلي مينوغ
أوليفيا باليرمو أوليفيا باليرمو
النجمة إيما واتسون النجمة إيما واتسون
العارضة إيفا هرزيغوفا والمصوّر ماريو تيستينو العارضة إيفا هرزيغوفا والمصوّر ماريو تيستينو
العارضة ارولينا كوركوفا العارضة ارولينا كوركوفا
العارضة كندال جينير العارضة كندال جينير
العارضة نعومي كامبل العارضة نعومي كامبل
المصمم كريستوفر بايلي والعارضة كارا ديليفينيي المصمم كريستوفر بايلي والعارضة كارا ديليفينيي
العارضة كارلي كلوس العارضة كارلي كلوس
المصممة ساره بورتن المصممة ساره بورتن
المصممة آنيا هندمارش المصممة آنيا هندمارش

كلمات دالّة

#الموضة, #جوائز, #لندن, #فيكتوريا بيكهام, #ازياء, #نيكولا غيسكيار

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر